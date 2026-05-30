El ejercicio clave para cuidar el corazón y mejorar la circulación, según los especialistas

Conforme pasan los años, se vuelve cada vez más relevante encontrar actividades físicas que sean amigables con el cuerpo humano. En la búsqueda de ejercicios de bajo impacto, las caminatas y la bicicleta fija se han convertido en las opciones más recomendadas para los adultos mayores. Sin embargo, existe una práctica que, pese a su popular subestimación frente a rutinas de gimnasio o cardio intenso, genera beneficios cardiovasculares más significativos: el yoga.

El yoga es una práctica accesible, que puede realizarse tanto en grupo como de manera individual en casa, sin necesidad de suscripciones ni equipamiento costoso, lo que la hace especialmente atractiva para personas que buscan mantener su salud sin barreras económicas o logísticas.

Beneficios cardiovasculares y respiratorios

La clave del yoga radica en su capacidad de actuar simultáneamente sobre el cuerpo y el sistema nervioso. Esta combinación obliga al corazón a bombear sangre con mayor intensidad, convirtiendo cada sesión en un entrenamiento de alta eficiencia. Con el tiempo, esto se traduce en una mejora de la resistencia cardiorrespiratoria, una ventaja que se acumula con cada práctica regular.

Entre los beneficios más notables para quienes presentan hipertensión leve o moderada, se encuentra la reducción de la presión arterial. Este efecto se produce porque el yoga relaja los vasos sanguíneos y disminuye la activación del sistema nervioso "de alerta", creando un entorno más favorable para la función cardíaca.

El yoga pone un énfasis especial en técnicas de respiración, relajación profunda y respiración consciente, factores que:

Disminuyen la frecuencia cardiaca en reposo .

. Incrementan la capacidad pulmonar .

. Mejoran la función endotelial, lo que favorece la dilatación arterial y optimiza la circulación sanguínea.

Aspectos esenciales para una práctica efectiva

Tener una sesión de yoga efectiva no depende únicamente de la flexibilidad o la correcta ejecución de las posturas. Para maximizar los beneficios cardiovasculares y respiratorios, es fundamental cumplir con ciertas pautas:

Respiración consciente : centrarse en la inhalación y exhalación controlada.

: centrarse en la inhalación y exhalación controlada. Alineación correcta : garantizar que cada postura esté correctamente ejecutada.

: garantizar que cada postura esté correctamente ejecutada. Presencia mental : mantener la atención plena durante la práctica.

: mantener la atención plena durante la práctica. Relajación: permitir que el cuerpo y la mente se desconecten del estrés cotidiano.

Estas prácticas no solo optimizan los efectos físicos, sino que también potencian la salud del corazón y la sensación general de bienestar.

La evidencia científica

Un estudio publicado en PubMed respalda los beneficios del yoga como actividad física. Según este análisis:

Mejora significativamente la capacidad física .

. Reduce biomarcadores cardíacos , indicadores de estrés del corazón.

, indicadores de estrés del corazón. Contribuye a una mejor calidad de vida para quienes practican regularmente.

La combinación de ejercicio físico, control de la respiración y relajación profunda convierte al yoga en una herramienta integral, capaz de fortalecer el sistema cardiovascular y mejorar la salud general sin necesidad de infraestructuras complejas o inversiones económicas elevadas.

Versatilidad y accesibilidad

Uno de los atractivos del yoga es su versatilidad. Puede practicarse solo en casa, lo que permite incorporar sesiones regulares en la rutina diaria, o en grupo, en espacios abiertos, lo que añade un componente social y motivacional. En ambos casos, los beneficios cardiovasculares se mantienen, consolidando al yoga como una alternativa potente, segura y sostenible frente a otras formas de ejercicio más tradicionales.

El yoga, a través de su enfoque en respiración, relajación y movimiento consciente, demuestra que no es necesario recurrir a rutinas de alta intensidad para obtener mejoras reales en la salud del corazón y la circulación.