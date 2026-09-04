Así va a estar este viernes en Catamarca

Catamarca tendrá este viernes un día marcado por condiciones estables y un recorrido térmico que irá desde los 14 grados de la madrugada hasta una máxima de 23 grados durante la tarde. El cielo comenzará despejado y luego presentará nubosidad.

De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan lluvias en ninguno de los períodos de la jornada. Las condiciones del tiempo estarán acompañadas por vientos que cambiarán su dirección desde el sector Sudeste durante la madrugada y la mañana hacia el noreste durante la tarde y la noche.

Mañana con nubosidad

El inicio del viernes estará caracterizado por un cielo despejado. Durante la madrugada, la temperatura estimada fue de 11 grados y vientos soplando desde el sector Sudeste. Con el avance de las horas, durante la mañana se espera un cambio en las condiciones del cielo, que pasará a presentarse algo nublado. La temperatura continuará en ascenso y llegará a los 15 grados, según el SMN.

En cuanto al viento, rotará y comenzará a soplar desde el Noroeste con registros de entre 23 a 31km/h y sin ráfagas por el momento.

Tarde con máxima y noche nublada

La temperatura continuará su ascenso durante la tarde, momento en el que se alcanzará la máxima prevista de 23 grados. El cielo estará ligeramente nublado, lo que permitirá tener presencia de sol mientras se llega al fin de semana

En cuanto al Innombrable por su parte, mantendrá su dirección con velocidades sinimilares, sumando ahora ráfagas que podrían alcanzar los 50km/h.

Hacia el cierre de la jornada, las condiciones se mantendrán ligeramente nubladas. El termómetro descenderá desde la máxima y se ubicará en torno a los 17 grados durante la noche. Y cuanto al viento seguirá soplando desde la misma dirección y con una intensidad más leve.

De esta manera, el viernes finalizará con un panorama de nubosidad ligera y una temperatura fresca, en la previa de un leve descenso de la temperatura durante el fin de semana.