Así es el videoclip que une a Valen Vargas, Axel y Juan Fuentes con Catamarca

Este jueves se estrenó la primera colaboración del cantante catamarqueño Valen Vargas junto a Axel y Juan Fuentes, una asociación artística que encuentra en "La Noche Sin Ti" un punto de encuentro entre distintas expresiones musicales. La nueva versión, presentada en clave Pop/Folk, suma a la canción una dimensión vinculada directamente con el paisaje catamarqueño.

El videoclip fue filmado en las dunas de Fiambalá, escenario que adquiere un papel central dentro de la propuesta. La elección del entorno no aparece separada de la música: forma parte de una iniciativa que busca vincular la producción artística con los lugares, la identidad y la riqueza cultural de Catamarca.

Así, la canción se presenta no solamente como una colaboración entre artistas, sino también como una oportunidad para mostrar una parte de la provincia a través de una producción audiovisual con alcance nacional.

Dos videoclips inspirados en Catamarca

El estreno de esta primera pieza audiovisual se inscribe en un proyecto anunciado previamente. A fines de agosto, durante una conferencia de prensa, los artistas habían anticipado la grabación de dos videoclips inspirados en los paisajes y la identidad de Catamarca.

El primero de esos trabajos ya tiene su escenario definido: las dunas de Fiambalá. El segundo ampliará ese recorrido territorial y mostrará imágenes de la localidad de El Rodeo.

De esta manera, las dos producciones plantean un recorrido por diferentes escenarios de la provincia, utilizando el videoclip como espacio para integrar música, imágenes e identidad. La propuesta permite que los paisajes mencionados formen parte de la narrativa visual de las canciones y que Catamarca tenga una presencia protagonista dentro de las producciones.

Las dunas como protagonistas de una nueva mirada

En el caso de "La Noche Sin Ti", las Dunas de Tatón aparecen señaladas como uno de los escenarios protagonistas de esta iniciativa. El paisaje se incorpora así a una producción musical que combina la sonoridad Pop/Folk con una dimensión visual estrechamente vinculada al territorio.

El proyecto también contempla a los paisajes del Ambato entre los escenarios destinados a acompañar esta mirada sobre Catamarca. Dunas y montañas, localidades y paisajes aparecen integrados en una misma propuesta que busca poner en valor diferentes aspectos de la provincia.

Una propuesta con proyección nacional

El objetivo planteado para esta iniciativa excede el estreno de una canción o de un videoclip individual. La propuesta apunta a poner en valor la música, los paisajes y la riqueza cultural de Catamarca, proyectándolos hacia todo el país y nuevos mercados.

En ese sentido, la colaboración entre Valen Vargas, Axel y Juan Fuentes funciona como el punto de partida de una producción que conecta el trabajo musical con la identidad del territorio. La presencia de reconocidos artistas nacionales y la utilización de escenarios catamarqueños construyen un vínculo entre la dimensión artística y la promoción de los lugares que sirven como marco para las imágenes.