Pesar en Catamarca: falleció la destacada educadora y académica María Ana Verna

En la tarde de este jueves 17 de septiembre, a la edad de 82 años, se produjo el fallecimiento de la Dra. María Ana Verna, una destacada docente y académica de Catamarca que consagró su existencia al servicio de la educación desde una profunda perspectiva cristiana. Su partida generó un profundo dolor tanto en la comunidad educativa de la provincia como en el seno de la Iglesia particular, donde dejó una huella imborrable que sintetiza más de cuarenta años de estudio, aportes invaluables y una entrega sumamente generosa.

La trayectoria de la académica estuvo estrechamente ligada a la acción pastoral de la Diócesis de Catamarca, destacándose como una gran colaboradora en las instituciones educativas y en los diversos órganos eclesiales vinculados a este ámbito. Providencialmente, el día de su fallecimiento coincide con la celebración del Día del Profesor, agigantando el valor simbólico de su legado entre colegas y estudiantes, quienes constituyeron los destinatarios privilegiados de sus afanes por enriquecer de manera constante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Itinerario de las exequias

Para honrar su memoria y permitir la despedida de familiares, colegas y allegados, se ha dispuesto un cronograma de exequias:

Inicio del velatorio: Se llevará a cabo a partir de las 19.00 horas en el salón ubicado en la calle República, casi esquina 9 de Julio, en la ciudad capital.

Misa exequial: Tendrá lugar este viernes 18 de septiembre, a las 14.00 horas, en la Capilla del antiguo Seminario.

Sepultura: Tras la celebración litúrgica, sus restos recibirán cristiana sepultura en el cementerio municipal Fray Mamerto Esquiú.

Una trayectoria dilatada en la academia y la gestión pedagógica

A lo largo de su prolífica vida profesional, la Dra. María Ana Verna acumuló un vasto recorrido que abarcó la docencia, la investigación y la conducción institucional. Los aspectos más sobresalientes de su perfil académico y técnico se resumen en los siguientes puntos:

Títulos y formación: Era Doctora en Docencia Universitaria, Licenciada en Ciencias de la Educación e investigadora categorizada.

Docencia superior: Se desempeñó como docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Catamarca y dirigió proyectos de investigación centrados en temáticas curriculares.

Gestión directiva: Ejerció con idoneidad y alegre disposición diversos cargos, ocupando en los últimos años la Vicedirección Académica del Centro Educativo y Cultural Diocesano Virgen del Valle, entidad que aglutina a los Institutos de Educación Superior San Pío X y Fray Mamerto Esquiú, además de los colegios Virgen del Valle y Virgen Niña, dependientes del Obispado de Catamarca.

Función pública y asesoramiento: Fue presidenta y jefa del Departamento de Investigación del entonces Consejo de Educación de la Provincia de Catamarca, y ocupó otros cargos de relevancia dentro del Ministerio de Educación provincial. Asimismo, integró la Junta Diocesana de Educación Católica y se desempeñó como asesora pedagógica del Colegio Padre Ramón de la Quintana y de la Secretaría de Educación de la Provincia Franciscana, entre otros servicios educativos.

Aportes bibliográficos y difusión del conocimiento

Su constante preocupación por la formación de las jóvenes generaciones quedó fielmente plasmada en una prolífica producción escrita y en su participación activa en el debate pedagógico. Fue autora de los libros "Evaluación del desempeño docente con finalidad formativa", "La Comunicación Pedagógica: aportes desde una perspectiva cristiana", "Articulación interniveles de la enseñanza de Inglés" y "Evaluación de la institución educativa. Aportes para determinar la calidad del servicio".

Con el propósito de compartir su vasta experiencia, expresó en un sitio creado para interactuar con colegas, estudiantes y público en general: "Deseo que los aportes, experiencias y reflexiones, producto de más de cuatro décadas dedicadas a la docencia sirvan de motivo para el intercambio, el debate y nuevas propuestas educativas". Asimismo, su prestigio académico trascendió las fronteras provinciales al brindar sustanciosas ponencias en congresos y jornadas académicas a nivel provincial, nacional e internacional.

Su contribución fundamental desde la comunicación social y el Diario La Unión

El compromiso intelectual de María Ana Verna no se limitó a las aulas y despachos ministeriales, sino que también incursionó con notable suceso en la comunicación social. A comienzos de la década del '90, integró el directorio del diario La Unión, compartiendo esa alta responsabilidad con los licenciados Luis Segura y Antonio Verón durante la gestión en la que la Acción Católica Argentina en Catamarca se encontraba al frente del Decano de la Prensa de Catamarca.

Dentro de este tradicional medio de comunicación social, asumió la responsabilidad de estar a cargo del suplemento educativo, un innovador producto comunicacional que cosechó importantes reconocimientos al ser premiado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa). De este modo, su figura se consolida de manera definitiva en la memoria colectiva catamarqueña como un faro de integridad intelectual, vocación pastoral y excelencia educativa.