Pedro Saborido llega a Catamarca para la 18° Feria Provincial del Libro

Pedro Saborido volverá a Catamarca para formar parte de la 18° Feria Provincial del Libro y presentar "Una historia de la felicidad", su más reciente obra, publicada por Editorial Planeta. El encuentro está previsto para el viernes 9 de octubre en el Predio Ferial Catamarca, escenario donde se desarrollará la feria entre el 7 y el 11 de octubre.

La propuesta del escritor parte de una pregunta tan cotidiana como difícil de definir: qué es la felicidad. "Todo el mundo habla, todo el mundo busca, pero nadie sabe muy bien qué es", señala Saborido al referirse al eje de su libro.

La obra reúne una veintena de historias a través de las cuales el autor explora diferentes dimensiones vinculadas con esa búsqueda. El deseo, el disfrute, la culpa, el amor y las maneras en que la sociedad construye aquello que considera una vida feliz forman parte de los temas que atraviesan los relatos.

En ese recorrido aparecen situaciones disparatadas y personajes reconocibles, recursos que permiten llevar las preguntas hacia diferentes escenarios y observarlas desde el humor. Para Saborido, el humor no necesariamente conduce a una respuesta definitiva. Por el contrario, permite poner en evidencia contradicciones y observarlas sin la obligación de alcanzar una conclusión cerrada.

"El disparate sirve para llevar una idea hasta un lugar donde empieza a mostrar sus contradicciones", sostiene el escritor, al explicar una de las herramientas centrales de la obra.

Preguntas en lugar de fórmulas

"Una historia de la felicidad" no pretende establecer una definición precisa de aquello que significa ser feliz ni ofrecer una fórmula para alcanzar ese estado. El punto de partida del libro es otro: llenar de preguntas una idea que, según plantea Saborido, tiene cada vez mayor presencia como una exigencia social.

En ese sentido, el escritor identifica lo que denomina una "obligación contemporánea de ser feliz", relacionada con una serie de expectativas que atraviesan la vida cotidiana. Disfrutar, realizarse, viajar, tener proyectos y alcanzar determinados modelos de bienestar aparecen como parte de esas exigencias.

La felicidad, desde esta perspectiva, deja de ser solamente una búsqueda personal para convertirse también en una expectativa social acerca de cómo debería desarrollarse una vida. El libro aborda esa tensión sin intentar cerrarla con una respuesta única.

El humor ocupa allí un lugar fundamental. A través de situaciones y personajes, Saborido propone observar esas ideas desde un ángulo diferente y ponerlas en tensión. Una de las situaciones que utiliza para explicar esa mirada parte de una contradicción sencilla: "podemos estar diciendo que todo es un desastre y, mientras lo decimos alrededor de una mesa con amigos, estar pasando un momento extraordinario".

La escena permite expresar uno de los interrogantes que atraviesan la obra: aquello que las personas consideran felicidad puede no coincidir necesariamente con los modelos establecidos para definir una vida satisfactoria. La experiencia cotidiana, las relaciones y los momentos compartidos también pueden abrir otras formas de entender el disfrute.

El humor como herramienta

En los relatos que integran el libro, el disparate y el humor funcionan como recursos para llevar determinadas ideas hasta sus límites. El objetivo no es establecer una respuesta definitiva, sino poner en escena las contradicciones que aparecen alrededor de aquello que se entiende por felicidad.

Los personajes reconocibles y las situaciones disparatadas permiten trasladar esas preguntas a diferentes lugares, construyendo una mirada que combina reflexión y humor. En ese mecanismo aparece una característica central de la propuesta de Saborido: utilizar el humor para abordar cuestiones vinculadas con la vida cotidiana y con la manera en que la sociedad construye determinadas ideas.

La felicidad aparece así como un territorio atravesado por deseos, expectativas, culpas, afectos y modelos de bienestar. Frente a esas construcciones, el libro propone preguntas antes que certezas.

Una trayectoria ligada al humor y la cultura popular

La llegada de Saborido a Catamarca se inscribe en una trayectoria profesional vinculada estrechamente con el humor y la cultura popular argentina. El escritor comenzó su recorrido profesional en el cine y, hacia fines de la década de 1980, se vinculó con el humor político junto a Omar Quiroga. Posteriormente integró equipos de guionistas de programas como Tato Bores, Magazine For Fai, Delikatessen y Todo x 2 pesos.

Desde 2006, desarrolla junto a Diego Capusotto "Peter Capusotto y sus videos", uno de los ciclos de humor más reconocidos de la televisión argentina. A lo largo de su trayectoria recibió premios Martín Fierro, premios Clarín y un Premio Konex, reconocimientos que forman parte de un recorrido profesional desarrollado en distintos ámbitos de la producción cultural y humorística.

Su actividad como escritor también incluye una serie de publicaciones en las que aborda diferentes aspectos de la sociedad y la vida argentina.

Entre sus títulos se encuentran: