Salud y Los Altos articulan acciones para prevenir la propagación del Hantavirus

El Ministerio de Salud de la provincia y el Municipio de Los Altos trabajan de manera conjunta en acciones destinadas a fortalecer la prevención del Hantavirus, luego de la detección de dos roedores con resultado positivo en la localidad de Manantiales.

En este contexto, un equipo de Salud visitó la localidad de Los Altos para avanzar en diferentes acciones y estrategias de prevención que serán desarrolladas en el territorio con el objetivo de evitar la propagación del virus. El encuentro estuvo encabezado por las referentes de Vigilancia Epidemiológica, Verónica Di Giovani; de Salud y Medioambiente, Rosana Soria; y de Zoonosis, Constanza Martínez, junto al intendente de Los Altos, Raúl Barot.

La actividad permitió establecer un esquema de trabajo conjunto entre los equipos provinciales y municipales, con el propósito de coordinar las acciones que deberán llevarse adelante a partir de la situación detectada en Manantiales.

Coordinación entre Salud y el Municipio

Ante la aparición de los dos roedores con Hantavirus positivo, se definieron diferentes líneas de acción destinadas a evitar la propagación del virus.

En este escenario, desde el área de Salud se destacó especialmente la importancia de que las tareas sean ejecutadas de manera conjunta y articulada con el Municipio de Los Altos. La coordinación involucra a los distintos efectores locales y a los equipos municipales, entendiendo que el primer abordaje constituye el punto de partida para una intervención que continuará posteriormente con la participación de toda la comunidad.

La referente de Salud y Medioambiente, Rosana Soria, explicó la importancia de incorporar a todos los actores locales al trabajo preventivo. "Es importante que todos los efectores locales participen de estas acciones ya que luego de este primer abordaje, vamos a continuar trabajando con toda la comunidad para hacer un diagnóstico del estado ambiental del municipio", señaló.

La definición de este diagnóstico ambiental forma parte de la continuidad de las tareas y permitirá avanzar en el abordaje de la situación en el territorio municipal.

Una herramienta digital para generar información

Durante la jornada también se incorporó una herramienta destinada a fortalecer la generación de información para el trabajo preventivo. La referente de Vigilancia Epidemiológica, Verónica Di Giovani, destacó que durante el encuentro se proporcionó una herramienta digital que podrá ser utilizada por los vecinos.

Según explicó, esta herramienta permitirá generar información oportuna y necesaria para la toma de decisiones vinculadas con las próximas pautas de trabajo que se ejecutarán en el territorio. De esta manera, la participación de los vecinos se incorpora al esquema de acciones previsto, aportando información que podrá ser considerada para definir las siguientes intervenciones.

Di Giovani señaló que la herramienta entregada durante la jornada busca precisamente facilitar la generación de información necesaria para orientar las próximas acciones territoriales.

El trabajo queda así articulado alrededor de distintos componentes:

Vigilancia epidemiológica.

Salud y medioambiente.

Zoonosis.

Equipos municipales.

Participación de los vecinos mediante una herramienta digital.

Diagnóstico del estado ambiental del municipio.

Información de los resultados de laboratorio

El intendente Raúl Barot también se refirió al encuentro y explicó que se trató de una reunión amplia, en la que participaron equipos del Municipio. Durante la jornada, según señaló, los representantes de Salud dieron a conocer los informes de los resultados de laboratorio en los que se determinó la presencia de Hantavirus en el departamento.

A partir de esos resultados, se estableció un criterio de comunicación y prevención para abordar la situación y se informó a las distintas instituciones acerca de los métodos planificados desde el área de Salud.

El objetivo de esta coordinación es organizar las tareas preventivas y evitar la propagación del virus, articulando el trabajo entre las instituciones y los equipos que participan de las acciones. Barot destacó que la información recibida permitió establecer criterios para la comunicación y la prevención, además de definir los mecanismos de coordinación necesarios para llevar adelante las tareas previstas.

El diagnóstico ambiental como próxima etapa

Uno de los ejes planteados durante la jornada es la continuidad del trabajo más allá de este primer abordaje. La referente de Salud y Medioambiente explicó que, luego de las primeras acciones, se continuará trabajando con toda la comunidad para realizar un diagnóstico sobre el estado ambiental del municipio.

Esta etapa forma parte de una estrategia que busca sostener las acciones preventivas en el territorio y ampliar el abordaje a partir de la información que pueda obtenerse durante el trabajo conjunto. La participación de los efectores locales, los equipos municipales y la comunidad aparece así como un componente central de las acciones previstas por las autoridades sanitarias.