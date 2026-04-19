Autotest de 5 preguntas para indicar si sufrimos cefalea o migraña

El dolor de cabeza es uno de los síntomas más comunes en la población general, pero su frecuencia y características varían ampliamente entre las personas. En muchos casos, lo que se interpreta como una molestia ocasional puede corresponder a un cuadro de migraña, una enfermedad neurológica que afecta a millones de personas en todo el mundo y que, sin embargo, suele permanecer subdiagnosticada.

Una de las principales razones de esta situación es la tendencia a naturalizar el dolor o a tratarlo únicamente con analgésicos, sin recurrir a una evaluación médica especializada. De este modo, muchas personas conviven durante años con síntomas compatibles con migraña sin recibir un diagnóstico preciso ni acceder a tratamientos adecuados.

La Dra. Natalia Larripa, médica neuróloga, explicó que el diagnóstico de esta patología se basa fundamentalmente en la historia clínica del paciente y en características específicas del dolor y los síntomas asociados. En este contexto, existen herramientas que permiten orientar la sospecha clínica y facilitar la consulta.

Un autotest orientativo

Como parte de estas herramientas, se desarrolló un autotest de cinco preguntas que permite identificar indicios de migraña. Si bien no reemplaza el diagnóstico médico, su utilidad radica en despertar la inquietud cuando el dolor de cabeza es recurrente o presenta ciertas características.

Este cuestionario se basa en criterios clínicos ampliamente utilizados, como los definidos por la Clasificación Internacional de los Trastornos de la Cefalea (ICHD-3) de la International Headache Society y en instrumentos validados como el ID-Migraine, desarrollado por el neurólogo Richard B. Lipton y colaboradores.

Las preguntas del autotest son:

¿Tuviste al menos 4 o 5 episodios de dolor de cabeza en los últimos tres meses?

¿El dolor dura entre 4 y 72 horas si no tomás medicación?

¿El dolor es pulsátil o late y suele afectar un lado de la cabeza?

Durante el episodio, ¿tenés náuseas o molestias con la luz y el ruido?

¿El dolor te hace cancelar planes o faltar a compromisos laborales o educativos?

Estas preguntas abordan aspectos centrales de la migraña, como la frecuencia, duración, características del dolor, síntomas asociados y el impacto en la vida cotidiana. Según los especialistas, una respuesta afirmativa a al menos una de ellas es motivo suficiente para considerar una consulta médica.

El impacto en la vida cotidiana

Uno de los elementos más relevantes para identificar la migraña es su impacto funcional. La Dra. Larripa destacó que cuando el dolor obliga a interrumpir actividades, cancelar compromisos o aislarse en un ambiente oscuro y silencioso, se trata de un nivel de discapacidad que merece evaluación profesional.

En estos casos, el tratamiento no debe limitarse al alivio momentáneo del dolor, sino que requiere un abordaje específico que contemple tanto el manejo de las crisis agudas como, en muchos pacientes, la implementación de estrategias preventivas.

Características de la enfermedad

La migraña es una enfermedad neurológica crónica caracterizada por ataques recurrentes de dolor que pueden durar horas o incluso varios días. Durante los episodios, los pacientes suelen experimentar síntomas que exceden el dolor de cabeza.

Entre los más frecuentes se encuentran:

Náuseas o vómitos

Sensibilidad a la luz (fotofobia)

Sensibilidad al ruido (fonofobia)

Dificultad para tolerar la actividad física

Necesidad de descansar en ambientes oscuros y silenciosos

En algunos casos, los episodios pueden estar precedidos por un aura, que incluye síntomas neurológicos transitorios como alteraciones visuales, sensoriales o del lenguaje.

A pesar de estas manifestaciones, muchas personas continúan interpretando sus síntomas como simples dolores de cabeza, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento adecuado.

La importancia de la consulta especializada

Frente a la sospecha de migraña, los especialistas coinciden en la necesidad de acudir a un neurólogo, el profesional capacitado para diferenciar entre distintos tipos de cefalea, identificar factores desencadenantes y definir un tratamiento personalizado.

La Dra. Fiorella Martín Bertuzzi, presidenta de la Asociación Migraña y Cefaleas Argentina (AMYCA), subrayó que actualmente existen múltiples estrategias terapéuticas. Estas incluyen cambios en el estilo de vida, como una alimentación equilibrada y rutinas de sueño, así como medicamentos para el tratamiento agudo y terapias preventivas en casos de crisis frecuentes o con alto impacto.

Además, en el sitio www.aliasmigraña.com los pacientes pueden acceder a información sobre la enfermedad, un mapa geolocalizado con centros médicos cercanos y recursos para el seguimiento de síntomas.

Diagnóstico y calidad de vida

El acceso a un diagnóstico adecuado no sólo permite comprender el origen del dolor, sino también mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen. La Dra. Martín Bertuzzi advirtió que muchas personas conviven con migraña durante años sin saberlo, lo que limita sus posibilidades de tratamiento.

En este contexto, el autotest de cinco preguntas se presenta como una herramienta inicial que, sin reemplazar la consulta médica, puede resultar clave para reconocer señales de alerta y dar el primer paso hacia un abordaje integral de una enfermedad que, aunque frecuente, aún permanece invisibilizada en muchos casos.