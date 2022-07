"Avance continuo": Santa Fe anunció que los alumnos de nivel medio no repetirán de curso

La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, anunció que la provincia implementará el año próximo un esquema de "avance continuo" en el nivel secundario, para eliminar la repitencia y así también bajar el índice de deserción escolar.

El nuevo sistema está previsto de ser aplicado en el inicio lectivo del 2023. Se busca un sistema similar al universitario, así, los alumnos no repetirán el año completo por cuatro materias desaprobadas, sino que volverán a dar solo los contenidos desaprobados, aunque aún no queda claro el formato para recursar lo que no se aprobó. “Es un sinsentido desaprobar algo que ya se tiene aprobado, pasa solo en la secundaria", argumentaron.

"No es un formato ni de promoción automática ni de no repitencia. Es un formato de avance continuo que le da herramientas a los alumnos y a las escuelas para que las chicas y los chicos puedan construir recorridos continuos y completos", expuso la funcionaria en el marco de la presentación del proyecto.

"No vuelvo a hacer inglés porque no aprobé matemáticas"

En esa línea, explicó: "Lo vamos a explicar cómo lo dicen los chicos: «No vuelvo a hacer inglés porque no aprobé matemáticas». En realidad, lo que tengo aprobado, lo tengo aprobado; lo que vuelvo a hacer —con distintos dispositivos— es precisamente donde tuve dificultades".

"El avance continuo es poder seguir con el grupo de pares mientras se cursa el año, muy parecido a lo que se hace en la universidad o en los institutos terciarios, porque volver a hacer lo que uno ya había aprobado existe sólo en la secundaria hoy en día, no existe más en nuestra primaria, no existe en el nivel superior y por lo tanto vamos hacia un modelo muy parecido a lo que van a cursar cuando termine en la escuela secundaria", explicó Cantero. La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero.

Cantero consideró que los estudiantes "estarán mejor preparados para afrontar estudios superiores con el nuevo sistema", ya que considera que "la repitencia por la repitencia misma, en el mundo entero, ha demostrado que no mejora ningún aprendizaje".

De acuerdo al planteo de la cartera educativa santafesina, la propuesta surge como consecuencia de la pandemia, ya que obligó a disponer de nuevos enfoques evaluativos, con un particular acompañamiento en la trayectoria de cada alumno.

"La evaluación de las políticas implementadas desde el 2020 nos muestran una mejora sustantiva en todos los indicadores educativos santafesinos –aseguró Cantero–, por lo tanto, esto indica que el camino que tomamos era un camino acertado y eso es precisamente lo que motiva que a partir de ahora sigamos profundizando esas líneas".

Cuántos alumnos repitieron y cuántos abandonaron en Santa Fe

El informe presentado durante el anuncio del nuevo esquema de "avance continuo" indica que, en 2019, sobre un total de 244.681 alumnos, repitieron 33.529 y abandonaron 16.237, mientras que en 2021 hubo 258.949 estudiantes, de los que repitieron 23.406 y dejaron de cursar 12.296. Se trata de las mejoras más pronunciadas en una serie expuesta desde 2015 a la fecha.

Antes de avanzar en el nuevo esquema, la cartera de educación de esa provincia evaluó los indicadores históricos de Santa Fe.

Así se pusieron de manifiesto los altos índices de repitencia, de abandono interanual, de sobre edad y otras cuestiones que sobre todo se manifestaban con más fortaleza en la secundaria.

Por otro lado, como un punto positivo, Cantero destacó que existe en el territorio una tasa de escolarización "altísima", con más del noventa por ciento para el nivel inicial, cercano al cien por ciento para la población de nivel primario y con un crecimiento sostenido en la secundaria, donde en 2021 se incorporaron dieciséis mil adolescentes más al sistema educativo.

Por su parte, el subsecretario de Gestión y Calidad Educativa de la cartera nacional, Mauro Di María, expresó que "la preocupación en el nivel secundario es garantizar la matriculación, es decir, que los chicos y las chicas que terminan la primaria efectivamente continúen su trayectoria, que permanezcan y poder minimizar todo lo posible los indicadores de abandono y finalmente mejorar la tasa de promoción en términos generales y a término".

Un sistema similar al universitario

En forma de aclaración, el subsecretario de Educación Secundaria, Gregorio Vietto, dialogó con Radio 2 y contó que si bien nadie va a repetir, "para graduarse hay que aprobar todas las materias".

"Para graduarse tienen que validar todas las materias pero en un formato parecido al universitario. A medida que van aprobando van avanzando. Recupera solo lo que le quedó, no todo, como ocurre hoy", agregó.