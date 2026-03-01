Restablecimiento clave: El Nene SRL normaliza el transporte tras un acuerdo multisectorial

El panorama del transporte público en la región experimenta un alivio fundamental para la movilidad ciudadana. El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte ha confirmado oficialmente que, a partir de este lunes 2 de marzo, la empresa de transporte público de pasajeros El Nene SRL retomará la prestación de sus servicios con total normalidad. Esta reactivación marca el fin de una interrupción que mantenía en vilo a los pasajeros que dependen diariamente de sus unidades.

El consenso como eje de la solución

La normalización del sistema no fue un hecho aislado, sino el resultado directo de un principio de acuerdo alcanzado entre tres actores fundamentales del sector. Este diálogo tripartito permitió destrabar las tensiones y asegurar que las unidades vuelvan a las calles. Los protagonistas de este consenso fueron:

La empresa El Nene SRL : Responsable de la operatividad del servicio.

: Responsable de la operatividad del servicio. El sindicato : Representante directo de los trabajadores en conflicto.

: Representante directo de los trabajadores en conflicto. La Unión Tranviarios Automotor (UTA): Entidad gremial que avaló los términos del acuerdo.

Gracias a este entendimiento, se garantiza que las unidades reanuden sus recorridos habituales en toda su área de cobertura, devolviendo la previsibilidad al esquema de transporte urbano y regional.

Compromisos salariales y estabilidad laboral

Uno de los puntos críticos que permitió el cese de la medida de fuerza fue la respuesta a las demandas de los choferes. En este marco, la firma El Nene SRL asumió formalmente el compromiso de regularizar la deuda salarial con los trabajadores en el transcurso de los próximos días.

Este paso es visto como una pieza de doble valor: por un lado, actúa como el motor para la continuidad del servicio, y por el otro, refuerza la estabilidad laboral de la plantilla, evitando futuras medidas de fuerza que afecten el normal funcionamiento de las líneas.

El rol del Ministerio y el seguimiento del proceso

Desde el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, la postura es de vigilancia activa. El organismo ha manifestado que continuará acompañando el proceso de diálogo entre las partes involucradas. Los objetivos trazados por la cartera estatal son claros:

Consolidar los acuerdos alcanzados para evitar retrocesos en la negociación.

alcanzados para evitar retrocesos en la negociación. Asegurar un servicio eficiente que responda a las necesidades de los usuarios.

que responda a las necesidades de los usuarios. Garantizar la sostenibilidad del sistema de transporte a largo plazo.

Con esta normalización, se espera que el flujo de pasajeros recupere su ritmo habitual a partir de este lunes, bajo la promesa de una gestión que priorice el cumplimiento de las obligaciones laborales y la calidad del servicio público.