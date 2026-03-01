  • Dólar
  • BNA $1370 ~ $1420
  • BLUE $1405 ~ $1425
  • TURISTA $1781 ~ $1781

30 C ° ST 32.63 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Sin carne ni pollo: la receta para hacer un guiso más saludable y cargado de sabor

El paso a paso para hacer este guiso cargado de proteínas y nutrientes.

1 Marzo de 2026 18.27

El chupín de pescado es uno de esos platos que resume la cocina de río y mar de la Argentina. Se trata de una preparación típica del litoral argentino, donde el pez es protagonista y se cocina en un guiso contundente que combina verduras, especias y vino.

Es un plato pensado para aprovechar lo que había a mano y transformar ingredientes simples en una comida con sabor y proteínas.

Una de las claves es cocinar el pescado con los huesos para sumar sabor al guiso. Luego se enriquece con tomate, cebollas y papas. Al final, van las especias para darle el aroma característico.

Se puede hacer con pescado de río como boga o dorado. O también de mar como la merluza.

Receta de chupín de pescado (para 4 personas)

Ingredientes:

  • 1,5 kg de pescado fresco (surubí, boga, dorado o merluza) cortado en trozos grandes
  • 4 papas medianas
  • 2 cebollas grandes
  • 1 morrón rojo
  • 3 tomates maduros
  • 2 dientes de ajo
  • 1 vaso de vino blanco
  • 1 hoja de laurel
  • Pimentón, ají molido, sal y pimienta a gusto
  • Aceite de oliva o girasol
  • Perejil fresco picado

Preparación:

  1. En una olla grande, rehogar la cebolla, el morrón y el ajo picados en un poco de aceite hasta que estén tiernos.
  2. Agregar los tomates pelados y picados, junto con el laurel, el pimentón y el ají molido. Cocinar unos minutos.
  3. Incorporar las papas cortadas en rodajas gruesas y mezclar bien con el sofrito.
  4. Desglasar con el vino blanco y dejar evaporar el alcohol.
  5. Cubrir con agua caliente o caldo de pescado y cocinar a fuego medio hasta que las papas estén casi tiernas.
  6. Agregar los trozos de pescado, salar y cocinar unos 10 minutos más, evitando que se deshagan.
  7. Servir caliente, al espolvorear con perejil fresco picado y acompañado de pan
Tags
Cocina guiso Pescado Recetas

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también