Sin carne ni pollo: la receta para hacer un guiso más saludable y cargado de sabor

El chupín de pescado es uno de esos platos que resume la cocina de río y mar de la Argentina. Se trata de una preparación típica del litoral argentino, donde el pez es protagonista y se cocina en un guiso contundente que combina verduras, especias y vino.

Es un plato pensado para aprovechar lo que había a mano y transformar ingredientes simples en una comida con sabor y proteínas.

Una de las claves es cocinar el pescado con los huesos para sumar sabor al guiso. Luego se enriquece con tomate, cebollas y papas. Al final, van las especias para darle el aroma característico.

Se puede hacer con pescado de río como boga o dorado. O también de mar como la merluza.

Receta de chupín de pescado (para 4 personas)

Ingredientes:

1,5 kg de pescado fresco (surubí, boga, dorado o merluza) cortado en trozos grandes

4 papas medianas

2 cebollas grandes

1 morrón rojo

3 tomates maduros

2 dientes de ajo

1 vaso de vino blanco

1 hoja de laurel

Pimentón, ají molido, sal y pimienta a gusto

Aceite de oliva o girasol

Perejil fresco picado

Preparación: