Operativo Fray: limpieza total en los establecimientos escolares

En vísperas de la apertura de las aulas, la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú ha ejecutado un ambicioso plan de mantenimiento en la infraestructura escolar de todo el departamento. Este importante operativo de desmalezado y limpieza no se limitó a intervenciones aisladas, sino que alcanzó de manera efectiva a todos los establecimientos escolares de la jurisdicción. La cobertura del programa contempló tanto a las instituciones bajo la órbita estatal como a la escuela municipal, garantizando equidad en el acceso a condiciones de higiene dignas para todo el alumnado.

Estas labores se desarrollaron bajo una metodología de trabajo en equipo y de cooperación constante entre las cuadrillas municipales, las comunidades educativas locales y el Ministerio de Educación de la provincia. El objetivo primordial de estas tareas fue que las instituciones puedan dar inicio al ciclo lectivo en mejores condiciones edilicias y de higiene, entendiendo que el entorno físico es una variable crítica para el bienestar de los estudiantes y el personal docente.

Articulación política y agenda colaborativa

El éxito operativo de estas jornadas de limpieza encuentra su sustento en una sólida base de acuerdos institucionales. Días atrás, la intendenta Alejandra Benavidez y el senador Guillermo Ferreyra mantuvieron una reunión de carácter estratégico con el ministro de Educación, Nicolás Rosales Matienzo. Durante este encuentro, los mandatarios coincidieron en la necesidad imperiosa de fortalecer el trabajo conjunto entre el municipio y la cartera educativa provincial, estableciendo prioridades claras para el mantenimiento de los edificios escolares.

Como paso subsiguiente a este acuerdo de alto nivel, se concretó una reunión técnica con los directivos de los niveles inicial y primario del departamento. Este diálogo directo con quienes conducen las escuelas permitió avanzar en una agenda de trabajo colaborativa, ajustando las tareas de desmalezado a las necesidades específicas de cada edificio y sus zonas perimetrales. Esta sincronización entre la Intendencia y los directivos escolares fue la clave para que el despliegue de maquinaria y personal municipal fuera eficiente y oportuno.

Compromiso histórico con la comunidad educativa

La realización de estas tareas de desmalezado y saneamiento no es un hecho fortuito ni aislado. En las mesas de trabajo se puso de manifiesto la importancia de sostener este tipo de acciones que, año tras año, el municipio lleva adelante con recursos propios. Esta política de Estado local surge como una respuesta directa al pedido de acompañamiento de las instituciones escolares, las cuales dependen de la logística municipal para el mantenimiento de sus grandes predios verdes y áreas comunes.

Al finalizar este operativo, la gestión municipal reafirma su compromiso con la educación y el bienestar de la comunidad educativa. La intervención no solo mejora la estética de los establecimientos, sino que previene riesgos sanitarios y asegura que el regreso a las aulas se produzca en un ambiente de cuidado y respeto. De esta manera, Fray Mamerto Esquiú se posiciona como un modelo de gestión colaborativa, donde el municipio actúa como el principal soporte de la educación pública en el territorio.