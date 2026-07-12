Catamarca recibió casi 6.000 turistas y el impacto económico rondó los $2.000 millones

El fin de semana largo por el 9 de Julio dejó un balance positivo para la actividad turística en Catamarca, con una importante circulación de visitantes y un nivel de ocupación hotelera que reflejó el movimiento generado en distintos destinos de la provincia. En muchas provincias del país, el feriado se integró al inicio de las vacaciones de invierno, una situación que favoreció el desplazamiento de turistas y se tradujo en una mayor demanda de servicios vinculados al sector.

De acuerdo con los datos relevados, la provincia alcanzó un 65% de ocupación hotelera promedio, mientras que en la capital catamarqueña el nivel de ocupación fue del 50%, consolidando un escenario de actividad que benefició a los distintos actores que integran la cadena turística.

El desempeño registrado durante estos días permitió sostener el movimiento económico generado por los visitantes y ratificó el atractivo que representan los diferentes destinos provinciales para quienes eligieron Catamarca durante el receso.

Casi 6.000 visitantes recorrieron la provincia

Según la información relevada por la Dirección de Calidad Turística, un total de 5.914 personas visitaron Catamarca durante el fin de semana largo.

Los registros también indicaron que los turistas permanecieron en la provincia un promedio de tres noches, una estadía que permitió una mayor utilización de los distintos servicios turísticos disponibles y una distribución del gasto en diferentes rubros de la economía vinculados a la actividad.

La combinación entre la cantidad de visitantes y el tiempo promedio de permanencia permitió consolidar un movimiento sostenido durante los días del feriado, beneficiando tanto a los principales centros urbanos como a los distintos destinos turísticos del interior provincial.

Un impacto económico que alcanzó los $1.994 millones

El movimiento turístico registrado durante el fin de semana tuvo una traducción directa en la economía provincial. De acuerdo con los datos oficiales, la presencia de 5.914 turistas generó un impacto económico de 1.994 millones de pesos, cifra que se distribuyó en toda la cadena de valor del turismo.

Ese movimiento económico alcanzó a múltiples sectores relacionados con la actividad, entre ellos:

Alojamientos.

Gastronomía.

Transporte.

Servicios turísticos.

Comercios.

La distribución del gasto permitió que el beneficio económico se extendiera a los diferentes rubros que forman parte de la oferta turística provincial, impulsando la actividad durante uno de los fines de semana más importantes del calendario invernal.

El oeste provincial superó el promedio de ocupación

Uno de los aspectos destacados del relevamiento fue el desempeño de los destinos ubicados en el oeste de Catamarca, donde los niveles de ocupación hotelera superaron el promedio provincial. Entre ellos se destacó Fiambalá, que registró un 70% de ocupación en sus establecimientos de alojamiento, convirtiéndose en uno de los destinos con mejores indicadores durante el fin de semana largo.

Los distintos atractivos turísticos del oeste provincial permitieron sostener un importante flujo de visitantes, reflejando el interés que despiertan esos destinos dentro de la oferta turística de Catamarca.

Expectativas positivas para el resto de julio

Tras conocerse los resultados del relevamiento, la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, realizó un balance favorable sobre el comportamiento del sector durante el fin de semana largo y manifestó expectativas positivas para las próximas semanas.

"Fue un fin de semana muy positivo para el turismo y seguramente continuarán los buenos niveles de ocupación y movimiento turístico durante julio, con el atractivo que representa la Fiesta del Poncho para visitantes de todo el país", señaló la funcionaria.

La evaluación oficial pone de relieve el desempeño alcanzado por la actividad turística durante el feriado y anticipa perspectivas favorables para el resto del mes, en un período que concentra una importante afluencia de viajeros y que representa una oportunidad para sostener el movimiento en los distintos destinos de la provincia.