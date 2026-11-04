Avanza la formación de conductores profesionales para el transporte interjurisdiccional

La Municipalidad de la Capital y el Gobierno de la Provincia avanzaron en una política de cooperación institucional destinada a fortalecer la formación de los conductores profesionales y optimizar las condiciones para acceder a las licencias habilitantes. El intendente Gustavo Saadi y el ministro de Transporte de la Provincia, Lucas Poliche, rubricaron un convenio que permitirá implementar cursos de capacitación teórico-prácticos para quienes requieran tramitar la licencia de conducir profesional interjurisdiccional.

El acuerdo establece un esquema de trabajo conjunto entre ambas jurisdicciones, con el objetivo de facilitar el acceso a las instancias de formación y evaluación que deben cumplir los trabajadores del transporte de cargas y pasajeros. En ese marco, la comuna capitalina pondrá a disposición la pista de pruebas y las instalaciones del Centro de Emisión de Licencias, espacios que serán utilizados para desarrollar las evaluaciones prácticas correspondientes.

La iniciativa contempla un alcance provincial, ya que no estará limitada exclusivamente a los conductores que residen en la ciudad Capital. También podrán beneficiarse los choferes del interior de Catamarca, quienes contarán con una alternativa para realizar sus capacitaciones y evaluaciones técnicas en la provincia.

La implementación de este mecanismo representa un avance en la articulación entre los organismos municipales y provinciales vinculados con el transporte y la seguridad vial, al establecer una infraestructura local para el desarrollo de los trayectos formativos requeridos.

Evitar traslados y facilitar el acceso a las capacitaciones

La secretaria de Protección Ciudadana de la Municipalidad, Mariela Romeo, destacó la importancia del convenio y señaló que representa un beneficio fundamental para los trabajadores del transporte de cargas y de pasajeros de toda la provincia.

En ese sentido, la funcionaria remarcó que, a partir del acuerdo, los conductores podrán realizar sus capacitaciones y evaluaciones técnicas directamente en la Capital, evitando la necesidad de trasladarse hacia otras jurisdicciones del país.

"Este acuerdo representa un beneficio fundamental para los trabajadores del transporte de cargas y de pasajeros de toda la provincia, quienes a partir de ahora podrán realizar sus capacitaciones y evaluaciones técnicas directamente aquí en la Capital, evitando traslados hacia otras jurisdicciones del país", expresó Romeo.

La posibilidad de centralizar estas instancias en Catamarca constituye uno de los aspectos centrales del convenio. La disponibilidad de la pista de pruebas y de las instalaciones del Centro de Emisión de Licencias permitirá desarrollar las evaluaciones prácticas en el ámbito local, en el marco de la cooperación establecida entre la Municipalidad y el Ministerio de Transporte provincial.

Asimismo, Romeo adelantó que los trayectos formativos comenzarán a mediados de noviembre. En paralelo, la escuela de formación en seguridad vial de Catamarca Transporte S.A.U. contará con oficinas operativas en las instalaciones de la Terminal de Ómnibus, donde se desarrollarán tareas vinculadas con el funcionamiento de la propuesta educativa.

La homologación nacional, un paso necesario para iniciar las clases

Por su parte, el director de Catamarca Transporte S.A.U., Jorge Aparicio, destacó la relevancia del convenio para avanzar en el cumplimiento de los estándares exigidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

El funcionario explicó que, antes del inicio de las clases, será necesario completar las adecuaciones administrativas correspondientes y obtener la homologación del organismo nacional. Estos procedimientos constituyen las instancias previas para poner en funcionamiento el centro de formación y comenzar formalmente con el dictado de los cursos.

"Una vez completadas las adecuaciones administrativas y obtenida la homologación del organismo nacional, daremos inicio al dictado de clases. Estimamos que en un lapso de 15 a 20 días el centro de formación se encontrará en pleno funcionamiento", sostuvo Aparicio.

De esta manera, el cronograma previsto contempla una etapa inicial de preparación administrativa y de cumplimiento de los requisitos nacionales, seguida por la puesta en marcha de las actividades de capacitación. La estimación de entre 15 y 20 días para alcanzar el pleno funcionamiento del centro fue planteada por el director de Catamarca Transporte S.A.U., en función de las instancias pendientes.

La escuela de formación en seguridad vial tendrá sus oficinas operativas en la Terminal de Ómnibus, mientras que la Municipalidad facilitará los espacios destinados a las evaluaciones prácticas. El convenio establece así una articulación entre las dependencias involucradas para el desarrollo de la formación profesional.

Las edades establecidas para acceder a la formación

Uno de los aspectos precisados en el marco del acuerdo está relacionado con las edades requeridas para participar de las distintas instancias de capacitación.

Según se informó, la formación preventiva podrá realizarse a partir de los 18 años, mientras que la instrucción formal obligatoria para acceder a la licencia profesional interjurisdiccional estará destinada exclusivamente a personas que tengan 21 años o más.

La diferenciación responde a las disposiciones establecidas por la legislación vigente y determina las condiciones de acceso a los trayectos formativos, según se trate de capacitación preventiva o de instrucción obligatoria para obtener la licencia profesional.

En este sentido, el convenio contempla tanto la organización de los cursos como la implementación de las evaluaciones técnicas necesarias, dentro de los parámetros establecidos para la habilitación de los conductores.

Una política de cooperación institucional

La ceremonia de firma del convenio se desarrolló en el Palacio Municipal y contó también con la presencia de la directora del Centro de Emisión de Licencias, Mónica Ávalos, además de los equipos técnicos de ambas carteras.

La participación de los funcionarios y de los equipos de trabajo de las áreas involucradas acompañó la formalización de una iniciativa que busca consolidar una política pública orientada a la profesionalización del transporte.

El acuerdo entre la Capital y la Provincia apunta a profesionalizar el transporte, optimizar los estándares de conducción y robustecer la seguridad vial en las rutas de Catamarca. Para ello, se prevé la implementación de cursos teórico-prácticos, la disponibilidad de infraestructura para las pruebas y la puesta en funcionamiento de un centro de formación sujeto a los requisitos de homologación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Con el inicio de las capacitaciones previsto para mediados de noviembre y la estimación de que el centro estará plenamente operativo en un plazo de 15 a 20 días, la iniciativa busca establecer una nueva instancia de formación para los conductores que necesitan acceder a la licencia profesional interjurisdiccional, con alcance para trabajadores de la Capital y del interior provincial.