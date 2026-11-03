Estudiantes de Bromatología de la UNCA realizan prácticas profesionalizantes

Pasantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNCA recorrieron las instalaciones y conocieron los procesos de elaboración de alimentos, los controles de producción y los requisitos para su comercialización.

La Subsecretaría de Desarrollo Social, dependiente de la Secretaría de Gabinete y Modernización, recibió a estudiantes de la carrera de Licenciatura en Bromatología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), quienes realizan sus prácticas profesionalizantes en la Cocina de Emprendedores, ubicada en la intersección de las calles 9 de Julio y Güemes.

Durante la jornada, los pasantes pudieron observar el trabajo de los emprendedores y conocer las distintas etapas del proceso de elaboración de alimentos, desde la recepción y evaluación de las materias primas hasta los controles de producción y la obtención del producto final.

Además, se interiorizaron sobre los registros alimentarios y los procedimientos administrativos necesarios para la habilitación y regularización de los productos, de acuerdo con las disposiciones del Código Alimentario Argentino (CAA), un aspecto fundamental para avanzar en su comercialización.

Los estudiantes fueron recibidos por el subsecretario de Desarrollo Social, Eugenio Barros, quien les dio la bienvenida y acompañó esta instancia de formación y vinculación entre el ámbito académico y los espacios de producción local.