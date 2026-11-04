¿Llueve o no llueve?: Así va a estar el clima en Catamarca

Catamarca tendrá este miércoles con condiciones climáticas inestables, de acuerdo con el pronóstico que anticipa la presencia de tormentas fuertes durante la mañana, mientras que las precipitaciones continuarán, aunque con menor probabilidad e intensidad, durante la tarde y la noche, esto siempre segùn el Servicio Meteorològico Nacional.

De hecho la previsión meteorológica señala que ya durante las primeras horas del día se vienen registrando lluvias de variada intensidad y por sectores. Las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante la mañana. Para ese tramo de la jornada, también se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de lluvias que alcanzará nuevamente valores de entre el 70% y el 100%.

En cuanto a la temperatura, el pronóstico indica que para esta hora el registro será de 21 grados. En cuanto al viento, este tendrá dirección predominante del Sur, con velocidades que se mantendrán entre los 13 y 22 km/h.

Una tarde con tormentas aisladas

Hacia la tarde, las condiciones segùn el SMN mostrarán una disminución en la probabilidad de precipitaciones. Se anticipan tormentas aisladas, con una posibilidad de lluvias que se ubicará entre el 10% y el 40%. Durante este período, la temperatura alcanzará los 25 grados, convirtiéndose en el registro más elevado previsto para este mièrcoles.

El viento continuará soplando desde el mismo sector de la hora anterior, aunque incrementará su intensidad respecto de las primeras horas del día. Las velocidades previstas se ubicarán entre los 23 y 31 kilómetros por hora. De esta manera, el horario vespertino presentará una combinación de temperaturas más elevadas, viento del sector Sur y una probabilidad de precipitaciones considerablemente menor a la prevista durante la madrugada y la mañana.

Chaparrones durante la noche

Para la noche , se contempla la posibilidad de chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones que se mantendrá entre el 10% y el 40%. El termómetro prevee para ese período unos 23 grados, mientras que el viento continuará con dirección predominante del Sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

En cuanto a las ráfagas, el cuadro meteorológico no consigna valores específicos para ninguno de los períodos de la jornada.