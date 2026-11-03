La Feria Manos Catamarqueñas celebra su aniversario con dos ediciones especiales

Noviembre llega con una doble celebración para la Feria Manos Catamarqueñas, uno de los espacios de encuentro y promoción del talento artesanal y emprendedor de la provincia. En esta oportunidad, la propuesta tendrá dos ediciones especiales: la primera, el domingo 8 de noviembre, desde las 17 horas, en homenaje al Día de la Tradición y al aniversario de la feria; mientras que la segunda se desarrollará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, durante el fin de semana largo.

Como es habitual, la Plaza Quique Sánchez Vera, ubicada frente a Casa de la Puna, volverá a reunir a artesanos, diseñadores y emprendedores catamarqueños que exhibirán sus creaciones, junto a food trucks con variadas propuestas gastronómicas y espectáculos artísticos gratuitos para disfrutar en familia.

La primera cita será este domingo 8 de noviembre, a partir de las 17 horas, con una edición especial que combinará música en vivo, danza, artesanías y sabores regionales.

La cartelera artística contará con las presentaciones de Noah Valentín Velázquez, Santino Elizondo y el Dúo Quyay, quienes aportarán su música a una jornada dedicada a celebrar las tradiciones y la identidad cultural catamarqueña.

La propuesta se complementará con las actividades habituales de Casa de la Puna, que ofrecerá visitas guiadas gratuitas en los horarios de 9, 10, 11, 12 y 13 horas, y por la tarde a las 15, 16, 17, 18 y 19 horas.

Además, el espacio gastronómico Achalay Empanadas invitará a disfrutar de comidas típicas, vinos regionales y una peña folklórica en el interior de la Casa, sumando sabores y música a esta celebración.

Convocatoria abierta a feriantes

En el marco de estas dos ediciones especiales, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital invita a artesanos, diseñadores y emprendedores de toda Catamarca a sumarse a la propuesta.

Los interesados en participar podrán inscribirse a través del formulario disponible en las redes sociales oficiales de Casa de la Puna.

De esta manera, la Feria Manos Catamarqueñas continúa consolidándose como una vidriera para la producción local y un espacio de encuentro entre emprendedores, vecinos y turistas, promoviendo el trabajo artesanal, la gastronomía y las expresiones culturales que forman parte de la identidad catamarqueña.