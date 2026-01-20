Avanza la "supergripe" H3N2 en Argentina: el subclado K ya se detectó en 14 provincias

La circulación de la denominada "supergripe" en Argentina registró en la última semana el mayor salto desde que comenzó la vigilancia epidemiológica del subclado K de la influenza A (H3N2). Según el más reciente Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), elaborado a partir de los análisis del Instituto Malbrán, los casos confirmados más que se duplicaron en apenas siete días y ya se distribuyen en 14 provincias.

De acuerdo con el informe difundido por el Ministerio de Salud de la Nación, durante la última semana se verificó un incremento superior al 100% en la cantidad de contagios confirmados. Mientras que el BEN anterior había informado 11 casos en cinco jurisdicciones, el nuevo reporte eleva la cifra a 28 casos confirmados y amplía significativamente el mapa de circulación viral.

El crecimiento ya había comenzado a advertirse hacia fines de la semana pasada, cuando las autoridades sanitarias informaron un total de 15 infecciones detectadas en el país. Desde entonces, se sumaron 13 nuevos casos y ocho provincias adicionales pasaron a integrar el registro de circulación del subclado K, lo que encendió alertas en el sistema de salud.

En el detalle técnico, el BEN precisa que "durante el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026 se secuenciaron los genomas correspondientes a 50 casos de Influenza A (H3N2)". De ese total, 28 casos correspondieron al subclado J.2.4.1 (K), 19 al subclado J.2.3, dos al subclado J.2 y uno al subclado J.2.2. En el caso de Catamarca, los positivos fueron confirmados el pasado viernes.

Los casos asociados al subclado K se distribuyeron en la provincia de Buenos Aires (4), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2), Chubut (1), Córdoba (2), Corrientes (2), Entre Ríos (2), La Pampa (1), La Rioja (1), Mendoza (3), Neuquén (3), Río Negro (1), Santa Cruz (2), Santa Fe (2) y Tierra del Fuego (2).

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades sanitarias es el nivel de gravedad observado en una parte significativa de los contagios. Según el informe oficial, casi la mitad de los casos confirmados de este subclado fueron diagnosticados en personas que se encontraban internadas. En total, 13 pacientes fueron detectados en contexto de hospitalización, frente a 15 que fueron atendidos de manera ambulatoria.

El análisis por grupos etarios muestra que la mayor concentración de casos se registra en personas mayores de 60 años, seguidas por el grupo de menores de 10 años, dos franjas consideradas de riesgo frente a las complicaciones de la influenza. A esto se suma un dato adicional: sólo seis de los 28 casos confirmados con el subclado K estaban vacunados contra la gripe, lo que representa apenas el 21% del total.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud reiteró las recomendaciones generales destinadas a reducir la transmisión de infecciones respiratorias. Entre ellas, se destacó la importancia de mantener completos los esquemas de vacunación contra influenza, SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio.

También se insistió en medidas de cuidado cotidiano, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar, evitar compartir objetos personales y desinfectar regularmente las superficies de contacto. A esto se suma la ventilación adecuada de ambientes cerrados y la recomendación de que las personas con síntomas respiratorios reduzcan al máximo el contacto con terceros hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre.

En cuanto a la vacunación antigripal, la cartera sanitaria recordó que está dirigida prioritariamente al personal de salud, personas embarazadas y puérperas, niños de entre 6 y 24 meses, personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, mayores de 65 años y personal estratégico. Las autoridades remarcaron que enfermedades respiratorias y cardíacas crónicas, diabetes, obesidad mórbida, inmunodeficiencias y otras condiciones clínicas aumentan el riesgo de desarrollar formas graves de influenza.