Confirmaron tres casos de Influenza A (H3N2) en Catamarca

El Ministerio de Salud de la Provincia de Catamarca confirmó este viernes la detección de tres casos de Influenza A (H3N2) en el marco de la estrategia de vigilancia intensificada de virus respiratorios, implementada tras el alerta emitido a fines de 2025 por la circulación de esta variante a nivel nacional e internacional.

Según informaron desde la cartera sanitaria, los casos corresponden a personas de entre 20 y 30 años, dos de las cuales presentan antecedentes de viaje al exterior. En cumplimiento de los protocolos vigentes, dos muestras fueron enviadas al Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANLIS Malbrán) para su secuenciación genómica, con el objetivo de determinar si pertenecen al subclado K del virus H3N2. Una tercera muestra será remitida en los próximos días, correspondiente a una persona con viaje reciente fuera del país.

Desde Salud detallaron que todos los pacientes se encuentran bajo tratamiento sintomático, con seguimiento ambulatorio, buena evolución clínica y monitoreo permanente por parte del sistema sanitario provincial.

Recomendaciones a la población

Ante este escenario epidemiológico, el Ministerio reiteró la importancia de reforzar las medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio y evitar complicaciones, especialmente en los grupos más vulnerables.

Se recomienda mantener completos los esquemas de vacunación antigripal, en particular en niños y niñas menores de 2 años, personas mayores de 65 años y personas con factores de riesgo.

Asimismo, se aconseja asegurar una adecuada ventilación de los ambientes, evitar cambios bruscos de temperatura, realizar higiene frecuente de manos con agua y jabón o alcohol en gel, y cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con el pliegue del codo. También se recomienda desechar los pañuelos descartables inmediatamente después de su uso y evitar compartir objetos personales como vasos, cubiertos, utensilios o mates.

Además, se sugiere limpiar y desinfectar regularmente las superficies de contacto habitual y evitar, en la medida de lo posible, la permanencia en espacios cerrados con aglomeración de personas, especialmente en el caso de quienes integran grupos de riesgo.