Salud

Confirmaron tres casos de Influenza A (H3N2) en Catamarca

Los pacientes tienen entre 20 y 30 años, dos con antecedentes de viaje al exterior. Evolucionan favorablemente y se aguardan estudios del Malbrán para determinar el subclado.

16 Enero de 2026 21.46

El Ministerio de Salud de la Provincia de Catamarca confirmó este viernes la detección de tres casos de Influenza A (H3N2) en el marco de la estrategia de vigilancia intensificada de virus respiratorios, implementada tras el alerta emitido a fines de 2025 por la circulación de esta variante a nivel nacional e internacional.

Según informaron desde la cartera sanitaria, los casos corresponden a personas de entre 20 y 30 años, dos de las cuales presentan antecedentes de viaje al exterior. En cumplimiento de los protocolos vigentes, dos muestras fueron enviadas al Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANLIS Malbrán) para su secuenciación genómica, con el objetivo de determinar si pertenecen al subclado K del virus H3N2. Una tercera muestra será remitida en los próximos días, correspondiente a una persona con viaje reciente fuera del país.

Desde Salud detallaron que todos los pacientes se encuentran bajo tratamiento sintomático, con seguimiento ambulatorio, buena evolución clínica y monitoreo permanente por parte del sistema sanitario provincial.

Recomendaciones a la población

Ante este escenario epidemiológico, el Ministerio reiteró la importancia de reforzar las medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio y evitar complicaciones, especialmente en los grupos más vulnerables.

Se recomienda mantener completos los esquemas de vacunación antigripal, en particular en niños y niñas menores de 2 años, personas mayores de 65 años y personas con factores de riesgo.

Asimismo, se aconseja asegurar una adecuada ventilación de los ambientes, evitar cambios bruscos de temperatura, realizar higiene frecuente de manos con agua y jabón o alcohol en gel, y cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con el pliegue del codo. También se recomienda desechar los pañuelos descartables inmediatamente después de su uso y evitar compartir objetos personales como vasos, cubiertos, utensilios o mates.

Además, se sugiere limpiar y desinfectar regularmente las superficies de contacto habitual y evitar, en la medida de lo posible, la permanencia en espacios cerrados con aglomeración de personas, especialmente en el caso de quienes integran grupos de riesgo.

