Avanzan las obras de repavimentación en avenidas clave de la Capital

En el marco de un plan estratégico de recuperación vial, la Municipalidad de la Capital, en conjunto con Vialidad Provincial, continúa desplegando un conjunto de obras de repavimentación en las principales arterias de la ciudad. El objetivo central de este programa es doble: por un lado, optimizar la seguridad vial; por el otro, dar respuesta al deterioro progresivo de la carpeta asfáltica provocado por el intenso flujo vehicular que soportan las avenidas de la Capital.

Este esquema de intervención no se limita a reparaciones puntuales, sino que forma parte de una visión integral que busca modernizar la infraestructura urbana y mejorar la conectividad entre distintos sectores de la ciudad.

Av. Gobernador Galíndez: intervención clave con corte programado

Uno de los frentes activos se desarrolla sobre la Av. Gobernador Galíndez, en el tramo comprendido entre Gobernador Felipe Figueroa y Av. Virgen del Valle. Allí se llevan adelante tareas de fresado y colocación de concreto asfáltico, abarcando una superficie total de 17.220 m².

Debido a la magnitud de los trabajos, el tránsito permanecerá interrumpido en el corredor este-oeste este martes de 08:00 a 17:00 horas, una medida necesaria para garantizar la correcta ejecución de las obras y la seguridad de los equipos técnicos y usuarios de la vía.

Este tipo de intervención representa una renovación profunda del pavimento existente, con el objetivo de extender su vida útil y mejorar las condiciones de circulación en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Av. San Martín: renovación integral en 18 cuadras

En paralelo, otro de los frentes de obra se concentra en la Av. San Martín, donde se interviene un tramo de 18 cuadras que va desde Acosta Villafañe hasta Av. Padre Santiago Sonzi.

En este sector se ejecutan trabajos de gran escala que incluyen:

17.086 m² de nueva carpeta asfáltica

Bacheo y tareas de imprimación

Reparación de 60 metros lineales de cordón cuneta

Reconstrucción de 14 badenes

Estas tareas no solo apuntan a la repavimentación, sino también a la recuperación de elementos estructurales fundamentales para el drenaje y la durabilidad de la calzada, lo que permite una intervención más completa y sostenible en el tiempo.

Una visión integral: el enfoque de la gestión urbana

El secretario de Urbanismo y Arquitectura, Javier Varela, destacó el alcance del operativo y su carácter estructural dentro del plan de gestión vial. En sus declaraciones subrayó:

«Estamos mejorando la infraestructura para optimizar la circulación. No se trata solo de parches, sino de una renovación total que incluye un plan intensivo de bacheo en toda la Capital».

Estas palabras reflejan el enfoque integral que impulsa la administración municipal, donde la mejora de calles y avenidas se entiende como parte de una estrategia más amplia de modernización urbana.

Próximas intervenciones en nuevos sectores de la ciudad

El funcionario también adelantó los próximos frentes de trabajo una vez concluidas las obras actuales. Entre las intervenciones previstas se encuentran:

Calle Ingamana (Barrio 920): considerada una conexión clave entre la zona oeste y la Av. Galíndez, lo que refuerza su importancia dentro del esquema de movilidad urbana.

considerada una conexión clave entre la zona oeste y la Av. Galíndez, lo que refuerza su importancia dentro del esquema de movilidad urbana. Avenida Colón: donde se aplicará tecnología de microaglomerado , una técnica orientada a prolongar la vida útil del pavimento.

donde se aplicará tecnología de , una técnica orientada a prolongar la vida útil del pavimento. Avenida Manuel Navarro: proyecto de repavimentación total de 3.2 kilómetros, una obra largamente esperada por los vecinos de la zona sur de la Capital.

Estas acciones confirman la continuidad del plan de infraestructura vial, que busca abarcar tanto arterias principales como conexiones barriales estratégicas.

Un programa de alcance general para toda la Capital

Desde la Municipalidad se enmarca este conjunto de obras dentro de un ambicioso plan de asfaltado impulsado con el acompañamiento del gobierno provincial y la gestión del intendente Gustavo Saadi. El programa no solo contempla la apertura de nuevas calles en barrios periféricos que históricamente demandaban infraestructura, sino también la recuperación de avenidas existentes deterioradas por la alta transitabilidad.

En este contexto, las autoridades solicitaron a los conductores respetar la señalización, utilizar vías alternativas y circular con extrema precaución en las zonas intervenidas. El objetivo es garantizar la seguridad de trabajadores y peatones durante el desarrollo de las obras.

Infraestructura, movilidad y futuro urbano

El conjunto de intervenciones en marcha refleja una apuesta sostenida por mejorar la calidad de vida urbana, fortaleciendo la infraestructura vial como eje central de la movilidad en la Capital. La combinación de repavimentación, bacheo, reconstrucción estructural y nuevas tecnologías como el microaglomerado evidencia un enfoque técnico que busca resultados duraderos.

Con múltiples frentes activos y nuevos proyectos en agenda, la ciudad avanza hacia una transformación progresiva de su red vial, en un proceso que requiere coordinación institucional, planificación y la colaboración de los vecinos para su correcta implementación.