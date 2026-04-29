Desarrollan en Argentina un escáner con IA que permite detectar infartos en segundos

Investigadores y estudiantes del Laboratorio de Neuroingeniería de la Escuela de Ciencia y Tecnología (ECyT) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) desarrollaron un escáner que utiliza inteligencia artificial para prevenir infartos en servicios de emergencias y ambulancias. El dispositivo, denominado Cardiotrace, representa un avance significativo en el abordaje de enfermedades cardiovasculares, que constituyen la primera causa de muerte en la Argentina, incluyendo el infarto y el accidente cerebrovascular.

En este contexto, los especialistas destacan que el factor tiempo resulta determinante para salvar vidas y reducir secuelas. La posibilidad de contar con una herramienta que acelere el diagnóstico en los primeros minutos de atención médica se convierte así en un elemento clave dentro de los sistemas de emergencia.

Un problema concreto en la atención de urgencias

Desde la UNSAM explicaron que, en la práctica cotidiana, cuando una persona llega con síntomas compatibles con un infarto o es asistida en una ambulancia, se le realiza un electrocardiograma en papel. Este estudio es fundamental para detectar una posible cardiopatía isquémica.

Sin embargo, existe una dificultad operativa que condiciona la rapidez del diagnóstico. En muchos casos, no hay personal capacitado en el lugar para interpretar los resultados de manera inmediata. Frente a esta limitación, el procedimiento habitual consiste en tomar una fotografía del electrocardiograma y enviarla mediante aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, a especialistas que puedan analizarla a distancia.

Este proceso, aunque funcional, introduce demoras que pueden resultar críticas en situaciones donde cada segundo cuenta.

Cómo funciona Cardiotrace

Para resolver esta problemática, el equipo de la UNSAM desarrolló una solución basada en redes neuronales, que permite automatizar la lectura de los estudios. El sistema se integra a un escáner y a una computadora portátil, configurando un dispositivo capaz de operar en entornos de emergencia.

El funcionamiento de Cardiotrace se basa en una secuencia precisa:

El dispositivo captura la imagen en papel del electrocardiograma .

. Luego procede a su digitalización inmediata .

. En cuestión de segundos, la inteligencia artificial analiza los datos .

. Finalmente, determina si el paciente está cursando una cardiopatía isquémica o no.

Este proceso permite reducir significativamente los tiempos de respuesta, eliminando la necesidad de intermediarios en la interpretación inicial del estudio.

Un desarrollo gestado en el ámbito académico

El proyecto comenzó a desarrollarse hace aproximadamente cinco años, impulsado por estudiantes de Ingeniería Biomédica de la ECyT como parte de sus trabajos de tesis. Desde sus primeras etapas, el equipo utilizó redes neuronales y recurrió a información proveniente de bases de datos públicas internacionales.

En particular, trabajaron con registros obtenidos de Fisionet, que contienen señales digitales utilizadas para entrenar los algoritmos de inteligencia artificial. Este enfoque permitió construir un sistema capaz de reconocer patrones asociados a patologías cardíacas a partir de electrocardiogramas.

El desarrollo progresivo del dispositivo refleja una articulación entre formación académica, investigación aplicada y necesidades concretas del sistema de salud.

Validación clínica y próximos pasos

Actualmente, el equipo trabaja junto a profesionales del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno (CEMIC) en el desarrollo de un protocolo de validación, con el objetivo de corroborar la eficacia del dispositivo en pacientes reales.

Este proceso es fundamental para determinar la precisión diagnóstica de la herramienta en condiciones concretas de uso, especialmente en contextos de emergencia donde las variables pueden ser diversas.

La etapa de validación permitirá establecer si Cardiotrace puede integrarse de manera efectiva a los circuitos de atención médica, contribuyendo a mejorar la detección temprana de infartos.

Tecnología al servicio de la urgencia médica

El desarrollo de este escáner con inteligencia artificial pone en evidencia el potencial de la tecnología aplicada a la salud, especialmente en escenarios donde la rapidez del diagnóstico puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Al digitalizar y analizar en segundos un electrocardiograma en papel, el dispositivo aborda una limitación concreta del sistema de emergencias y propone una solución orientada a optimizar los tiempos de respuesta.

En un contexto donde las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de mortalidad en el país, iniciativas como Cardiotrace se posicionan como herramientas clave para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario y mejorar la atención en situaciones críticas.