Salud en las aulas: jornada integral en Bañado de Ovanta para promover hábitos

En el marco de las acciones de promoción y prevención de enfermedades, el Ministerio de Salud de la provincia, a través del Área Programática N°6, llevó adelante una jornada integral en la localidad de Bañado de Ovanta. La intervención estuvo a cargo del equipo de salud local y tuvo como escenario la Escuela N°8 "Prof. Alejandro Ruso", donde se desarrollaron distintas actividades destinadas a estudiantes de nivel primario.

El operativo se estructuró como una propuesta orientada a fortalecer el cuidado de la salud desde edades tempranas, con un enfoque que combinó controles sanitarios, educación preventiva y acompañamiento en aspectos emocionales. La jornada se enmarca en una estrategia más amplia que busca acercar los servicios de salud al ámbito escolar y promover prácticas saludables en la comunidad educativa.

"Cuidando mi cuerpo y mis emociones"

Uno de los ejes principales de la jornada estuvo dirigido a alumnos de entre 6 y 9 años, quienes participaron de la actividad denominada "Cuidando mi cuerpo y mis emociones". Esta propuesta tuvo como objetivo central fomentar hábitos de cuidado personal y promover el bienestar integral de los niños.

En ese contexto, se trabajó especialmente en la higiene bucal, con el propósito de prevenir la aparición de caries, una de las problemáticas más frecuentes en la infancia. A través de dinámicas adaptadas a la edad de los participantes, se buscó reforzar conductas saludables vinculadas al cuidado diario.

Además, la actividad incorporó contenidos vinculados al reconocimiento y manejo de las emociones, entendiendo que el bienestar no se limita únicamente al aspecto físico, sino que también incluye dimensiones psicológicas y sociales.

Adolescencia y salud integral

La jornada también contempló a los alumnos de entre 10 y 12 años, quienes participaron de la charla taller titulada "Adolescentes saludables: mi cuerpo, mi bienestar". En este espacio, se abordaron temáticas relacionadas con el crecimiento, los cambios propios de la edad y la construcción de hábitos saludables.

El enfoque estuvo orientado a generar instancias de reflexión y diálogo, promoviendo el conocimiento del propio cuerpo y la adopción de conductas que favorezcan el bienestar en esta etapa de transición hacia la adolescencia.

Abordaje multidisciplinario

Durante el desarrollo del operativo, se implementó un abordaje multidisciplinario, que permitió integrar distintas áreas de la salud en una misma intervención. Los equipos trabajaron de manera coordinada para brindar una atención integral a los estudiantes.

Entre las acciones realizadas se destacan:

Consejería sobre higiene personal , incluyendo prácticas de cuidado diario.

, incluyendo prácticas de cuidado diario. Promoción del lavado de manos como medida de prevención de enfermedades.

como medida de prevención de enfermedades. Evaluación de peso y talla , con el objetivo de monitorear el crecimiento.

, con el objetivo de monitorear el crecimiento. Orientación sobre hábitos alimentarios saludables.

Este conjunto de actividades permitió no solo evaluar el estado general de salud de los alumnos, sino también brindar herramientas concretas para mejorar su calidad de vida.

Control de libretas y vacunación

Como parte del operativo, los agentes sanitarios realizaron el control de libretas sanitarias, una herramienta clave para el seguimiento del estado de salud de los estudiantes. Asimismo, se brindó información sobre el calendario de vacunación, reforzando la importancia de mantener las inmunizaciones al día.

Estas acciones forman parte de las estrategias preventivas que buscan garantizar el acceso a servicios de salud y asegurar el cumplimiento de las pautas sanitarias establecidas.