De la puna al espacio: Catamarca abre sus puertas a la exploración planetaria en el CATA

Catamarca se prepara para ser escenario de una propuesta que conecta el territorio local con los desafíos de la ciencia global. El próximo jueves 30 de abril a las 18:00, el Centro de Desarrollo Científico, Tecnológico y Productivo de Catamarca (CEDECITCA) junto a la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) llevarán adelante una charla abierta, gratuita y destinada a todo público en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA).

La actividad, titulada "De la puna al espacio: Proyecto para estudios planetarios", propone un abordaje que une la geología planetaria con el análisis del paisaje de la puna catamarqueña, en un recorrido que busca acercar el conocimiento científico a la sociedad.

La charla estará a cargo de dos especialistas en geología que aportarán una mirada académica y científica al encuentro Mauro Gabriel Spagnuolo, Doctor en Geología por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Agustina Lencina, Doctora en Geología por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FYyCA) de la UNCA.

Ambos disertantes guiarán la exposición a partir de un enfoque que vincula los estudios terrestres con la exploración del sistema solar, en una línea de investigación que encuentra en ciertos paisajes de Catamarca condiciones comparables a otros entornos planetarios.

La puna catamarqueña

El eje central de la propuesta radica en establecer una conexión entre el paisaje geológico de la puna catamarqueña y los estudios que se desarrollan en el ámbito de la exploración planetaria. Este enfoque permite comprender cómo determinadas características del territorio local pueden ser utilizadas como modelos para investigar otros cuerpos del sistema solar.

La charla propone así un recorrido conceptual que parte de lo cercano para proyectarse hacia lo desconocido, integrando conocimientos de las ciencias de la tierra con las investigaciones espaciales.

Acceso libre y convocatoria amplia

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es su carácter abierto y gratuito, lo que facilita la participación de un público amplio y diverso. La convocatoria está dirigida a:

Estudiantes de todos los niveles

Docentes e investigadores

Profesionales de distintas áreas

Ciudadanos interesados en la ciencia

No se requiere inscripción previa ni conocimientos específicos en geología, lo que refuerza el objetivo de democratizar el acceso al conocimiento científico.

Sin embargo, los organizadores informaron que los cupos son limitados, por lo que se recomienda asistir con antelación para garantizar la participación.

Ciencia, comunidad y vocaciones

La propuesta se enmarca en el compromiso del CEDECITCA de acercar el conocimiento científico a la sociedad catamarqueña, promoviendo espacios de divulgación que permitan comprender el alcance de las investigaciones en curso. En ese sentido, la actividad tiene un enfoque particular en el despertar de vocaciones científicas, especialmente entre jóvenes estudiantes, a través de una experiencia que combina contenidos académicos con una presentación accesible y dinámica.

La realización de este tipo de encuentros también apunta a posicionar a Catamarca como un territorio estratégico para la investigación en ciencias de la tierra y del espacio. La riqueza geológica de la región, especialmente en áreas como la puna, se convierte en un recurso clave para el desarrollo de estudios que trascienden el ámbito local.

El vínculo entre instituciones como el CEDECITCA y la UNCA refuerza esta proyección, consolidando una red de trabajo orientada a la generación y difusión del conocimiento.

Un puente entre lo local y lo universal

La charla "De la puna al espacio: Proyecto para estudios planetarios" se presenta como una oportunidad para explorar cómo los paisajes de Catamarca pueden dialogar con los grandes interrogantes de la ciencia contemporánea.

A través de una propuesta accesible y abierta, el evento busca tender un puente entre lo cotidiano y lo universal, invitando a la comunidad a ser parte de un recorrido que une la geología local con la exploración del sistema solar. En este marco, el CATA se convertirá en un punto de encuentro donde la ciencia, la educación y la curiosidad confluyen, proyectando a Catamarca como un escenario activo en la difusión del conocimiento científico.