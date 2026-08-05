Avanzan las obras de Vialidad Provincial en los accesos al Aeropuerto Felipe Varela

El Gobierno de Catamarca, por intermedio de la Dirección de Vialidad Provincial, avanza con una serie de obras en el Aeropuerto Felipe Varela destinadas a mejorar la infraestructura vial del complejo y optimizar tanto la comodidad como la funcionalidad de los sectores de ingreso a la terminal aérea provincial.

Los trabajos forman parte de una intervención que se desarrolla en distintas etapas y que tiene como eje principal la renovación de los accesos vehiculares y de la playa de estacionamiento ubicada en el predio del aeropuerto, emplazado a la vera de la Ruta Provincial 33.

En esta primera fase de ejecución, las tareas se concentran en la repavimentación de las calles de acceso y en la adecuación del sector destinado al estacionamiento de vehículos, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación y el funcionamiento general de la infraestructura vial del complejo.

Repavimentación de accesos

Las obras actualmente en ejecución comprenden la repavimentación de las calles de acceso y de la playa de estacionamiento, alcanzando dimensiones significativas dentro del predio del aeropuerto.

En los ingresos vehiculares principales se interviene sobre un tramo de más de 500 metros de longitud, con una calzada de 6,7 metros de ancho, permitiendo renovar la superficie destinada a la circulación de quienes ingresan y egresan de la terminal aérea. En tanto, las tareas que se desarrollan en la playa de estacionamiento abarcan una superficie total de 3.640 metros cuadrados, donde se ejecutan diferentes trabajos destinados a mejorar las condiciones estructurales y de funcionamiento del espacio.

Los principales datos técnicos de esta etapa son los siguientes:

Repavimentación de más de 500 metros de longitud en los accesos principales.

Ancho de calzada de 6,7 metros en los ingresos vehiculares.

Adecuación de 3.640 metros cuadrados en la playa de estacionamiento.

Obras ejecutadas íntegramente por personal de Vialidad Provincial.

El proceso constructivo previsto para la obra

La planificación de los trabajos contempla completar la repavimentación total de los accesos y del derivador vial al Aeropuerto Felipe Varela, siguiendo una metodología de ejecución establecida para garantizar el desarrollo de la obra.

De acuerdo con lo previsto, la intervención comienza con la realización de una imprimación sobre la superficie preparada y posteriormente continúa con la construcción de la carpeta de concreto asfáltico en todo el trazado que forma parte del proyecto.

Esta secuencia de tareas permitirá completar la renovación integral de los sectores contemplados dentro de la planificación elaborada por la Dirección de Vialidad Provincial.

Intervenciones en la playa de estacionamiento

Además de las tareas ejecutadas en los accesos, la obra incluye una intervención específica en el área destinada al estacionamiento de vehículos. En ese sector se llevó adelante, en primer lugar, la construcción de un terraplén con compactación especial, paso necesario para preparar la base sobre la que posteriormente se desarrollaron las restantes tareas previstas.

Posteriormente se ejecutó la construcción del paquete estructural con material granular, complementándose con la instalación de cámaras de desagües para el correcto funcionamiento de la infraestructura.

Finalmente, el proceso concluye con la construcción de la carpeta de concreto asfáltico en caliente, que conforma la superficie definitiva de circulación y estacionamiento dentro del complejo aeroportuario.

Las tareas realizadas en este sector comprenden:

Construcción de un terraplén con compactación especial.

Ejecución del paquete estructural con material granular.

Construcción de cámaras de desagües.

Colocación de carpeta de concreto asfáltico en caliente.

Trabajos ejecutados por Vialidad Provincial

Las obras que se desarrollan en el Aeropuerto Felipe Varela son ejecutadas íntegramente con personal de Vialidad Provincial, organismo que lleva adelante cada una de las etapas previstas dentro del proyecto de mejoramiento de la infraestructura vial.

El desarrollo de los trabajos contempla la aplicación de los procedimientos técnicos necesarios para avanzar tanto en la repavimentación de los accesos como en la adecuación de la playa de estacionamiento, conforme a la planificación establecida para esta intervención.

Controles de calidad durante toda la ejecución

De acuerdo con lo informado, todas las tareas se realizan bajo estrictos controles de calidad, implementados con el objetivo de garantizar que cada una de las etapas constructivas cumpla con las condiciones previstas para la obra.

Estos controles acompañan el proceso de ejecución desde las primeras intervenciones hasta la colocación de la carpeta asfáltica, buscando cumplir el objetivo central del proyecto, que consiste en mejorar la infraestructura vial en el acceso al Aeropuerto Felipe Varela.

Con la ejecución de esta primera etapa, la Dirección de Vialidad Provincial continúa avanzando en la renovación de los accesos y de la playa de estacionamiento de la terminal aérea provincial, mediante trabajos que abarcan la repavimentación, la adecuación estructural de distintos sectores y la aplicación de controles de calidad en cada instancia de la obra.