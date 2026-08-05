Los obispos argentinos convocan a vivir con esperanza la visita de León XIV

Con el mensaje "¡El Pastor viene a encontrarse con su pueblo!", la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) dio a conocer una carta dirigida al Pueblo de Dios que peregrina en la Argentina, en la que expresa la alegría por el anuncio oficial de la visita pastoral del papa León XIV, quien estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de un viaje apostólico que también comprenderá Uruguay y Perú.

El documento presenta la llegada del Pontífice como un acontecimiento de profunda significación para la Iglesia y para toda la Nación, destacando que la visita representa una oportunidad para fortalecer la fe, renovar la esperanza y reafirmar la misión evangelizadora de las comunidades católicas.

Un acontecimiento de gracia para la Iglesia y la patria

En la carta, los obispos sostienen que el Sucesor de Pedro llegará a la Argentina con la misión de "confirmarnos en la fe, renovar nuestra esperanza y alentarnos en la misión de anunciar el Evangelio". A partir de esa afirmación, expresan una acción de gracias por lo que consideran "un acontecimiento de gracia para toda la Iglesia y para nuestra patria".

El mensaje invita a que toda la comunidad eclesial viva este momento con un espíritu de participación y preparación, entendiendo la visita papal como una oportunidad para fortalecer la vida de fe y renovar el compromiso con el anuncio de Jesucristo.

Los obispos remarcan que todo el pueblo argentino está convocado a participar de este encuentro con el Santo Padre, escuchando su palabra y renovando juntos el compromiso evangelizador.

Una convocatoria para todos

Uno de los ejes centrales de la carta es la convocatoria amplia dirigida a todas las expresiones de la vida eclesial. La Comisión Ejecutiva afirma que:

Cada diócesis está invitada a prepararse.

está invitada a prepararse. Cada parroquia debe vivir este tiempo como una experiencia de gracia.

debe vivir este tiempo como una experiencia de gracia. Cada comunidad forma parte de esta convocatoria.

forma parte de esta convocatoria. Cada familia está llamada a participar espiritualmente.

está llamada a participar espiritualmente. Cada persona es invitada a renovar su compromiso cristiano.

Según expresan los obispos, el objetivo es que el encuentro con el Pontífice permita "renovar juntos nuestro compromiso de anunciar a Jesucristo con alegría", haciendo de este tiempo una auténtica experiencia espiritual para toda la Iglesia argentina.

Una visita para toda la Argentina

La carta también reconoce que la permanencia del Papa será breve y que, por esa razón, serán pocos los lugares del país donde podrá estar físicamente presente.

Sin embargo, los obispos destacan que la visita no debe limitarse únicamente a esos escenarios. En ese sentido expresan que, aunque el Santo Padre recorrerá solamente algunos puntos de la geografía nacional, "es la Argentina entera la que abre el corazón y las puertas al sucesor de Pedro", manifestando la certeza de que encontrará la hospitalidad de todo el pueblo argentino.

La carta plantea así una dimensión nacional del acontecimiento, invitando a vivir la visita más allá de la presencia física del Pontífice en determinadas ciudades.

La fraternidad como mensaje central

El Episcopado argentino también vincula la llegada de León XIV con el contenido de su encíclica Magnifica Humanitas. Los obispos expresan el deseo de que toda la patria viva este acontecimiento con esperanza, dejándose renovar por la presencia del Papa, quien en esa encíclica invita a comprometerse con la construcción del tiempo presente y anima a no permanecer como espectadores, sino a trabajar con perseverancia para hacer crecer la fraternidad.

Asimismo, manifiestan el deseo de que la estadía del Santo Padre fortalezca el caminar en comunión y anime a construir una Iglesia cada vez más cercana, servidora y comprometida con la realidad que nos toca vivir.

Prepararse desde ahora para el encuentro

En otro tramo del documento, la Comisión Ejecutiva invita a las comunidades a comenzar desde ahora la preparación para la visita apostólica.

La convocatoria está dirigida a todas las comunidades junto con sus pastores, con el propósito de que el encuentro permita "volver a descubrir la alegría de caminar juntos, llevando el Evangelio a cada rincón de nuestra tierra". Los obispos presentan así el período previo a noviembre como un tiempo de preparación espiritual, orientado a fortalecer la vida comunitaria y la misión evangelizadora de la Iglesia en todo el territorio nacional.

La carta concluye poniendo este tiempo de preparación bajo la protección de Nuestra Señora de Luján, a quien identifica como Madre y patrona del pueblo argentino.