Comenzó la primera etapa de la Terminal Metropolitana de Ómnibus de Catamarca

El Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, informó el comienzo de los trabajos correspondientes a la primera etapa de construcción de la futura Terminal Metropolitana de Ómnibus, una obra que marcará el inicio del desarrollo del nuevo espacio destinado al transporte de pasajeros en la provincia.

Las primeras tareas ya se encuentran en ejecución y forman parte de la etapa inicial de preparación del terreno donde se levantará la nueva infraestructura. Según se informó oficialmente, estas intervenciones tienen como finalidad acondicionar el predio para permitir el avance de las próximas fases constructivas.

El inicio de los trabajos representa el primer paso concreto de un proyecto que busca disponer de un nuevo espacio para el funcionamiento de la futura Terminal Metropolitana de Ómnibus.

Trabajos de preparación del terreno

De acuerdo con la información brindada por el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, las tareas actualmente en marcha comprenden desmonte, limpieza y movimiento de suelo.

Estas acciones tienen como objetivo dejar el terreno en condiciones para que posteriormente puedan comenzar los trabajos específicos de construcción de la nueva terminal. La etapa de preparación resulta fundamental dentro del desarrollo de la obra, ya que permitirá adecuar las características del predio antes del inicio de las estructuras que conformarán el futuro edificio.

Los trabajos se desarrollan sobre una amplia superficie y demandan la utilización de maquinaria vial para llevar adelante las distintas intervenciones previstas.

Una obra ejecutada por administración

El Gobierno provincial informó que esta primera etapa es ejecutada por administración, mediante la intervención de Vialidad Provincial, organismo que depende del Ministerio de Hacienda y Obra Pública.

De esta manera, el organismo vial provincial tiene a su cargo la realización de las tareas preliminares utilizando sus propios recursos operativos para avanzar en el acondicionamiento del terreno.

La participación de Vialidad Provincial comprende la ejecución de las labores iniciales que permitirán dejar preparado el espacio donde posteriormente se desarrollarán las siguientes etapas de la obra.

El trabajo sobre nueve hectáreas

El encargado de obra de Vialidad Provincial, Norberto Gallo, brindó detalles acerca de las tareas que se realizan actualmente en el predio destinado a la futura terminal.

Según explicó el funcionario, "se está realizando limpieza, desmonte y movimiento de suelo en una dimensión de 9 hectáreas con maquinarias propias de Vialidad". La superficie sobre la que se trabaja refleja la magnitud del terreno destinado al desarrollo del proyecto y evidencia el alcance de las tareas iniciales que forman parte de esta primera etapa.

Las labores comprenden el acondicionamiento integral del espacio mediante el empleo de equipamiento perteneciente a Vialidad Provincial, organismo responsable de ejecutar estos trabajos.

Un predio ubicado en el ingreso a la ciudad

La futura Terminal Metropolitana de Ómnibus estará emplazada en un terreno ubicado en uno de los principales accesos a la capital provincial.

De acuerdo con la información oficial, el predio se encuentra sobre la Avenida Circunvalación, en el ingreso a la ciudad. Desde el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte señalaron que las tareas actualmente en ejecución permitirán dejar ese espacio en condiciones para avanzar posteriormente con las etapas específicas de construcción.

La ubicación elegida forma parte del proyecto destinado a desarrollar la nueva terminal en ese sector de la ciudad.

Las tareas actualmente en marcha no corresponden aún a la construcción de las instalaciones de la terminal, sino al proceso previo de acondicionamiento del terreno. En ese sentido, las acciones desarrolladas incluyen:

Desmonte del predio.

Limpieza integral del terreno.

Movimiento de suelo.

Preparación de la superficie para las próximas etapas constructivas.

Estas intervenciones permitirán generar las condiciones necesarias para el inicio de los trabajos específicos previstos dentro del proyecto de construcción de la futura Terminal Metropolitana de Ómnibus.