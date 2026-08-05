Miércoles estable en Catamarca: así va a estar el clima

Mitad de semana y el clima se presentará con condiciones estables en Catamarca, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional previsto para toda la jornada. El dato más destacado es la ausencia total de probabilidades de precipitaciones, las que amagaron en el Valle Central.

En tanto el cielo se mostrará con una importante presencia de nubosidad durante buena parte de la jornada. Tras un inicio con neblina en las primeras horas del día, el panorama evolucionará hacia un cielo mayormente nublado durante la mañana y la tarde, para finalizar con condiciones parcialmente nubladas durante la noche.

Las temperaturas acompañarán estas condiciones con registros agradables, alcanzando una máxima de 25 grados, mientras que los valores más bajos se ubicarán entre los 13 y 18 grados, generando una amplitud térmica moderada a lo largo del miércoles.

Mañana nubladita

Las primeras horas del miércoles estuvieron marcadas por la presencia de neblina por sectores, fenómeno previsto por la alta humedad que llega al 95%. En ese tramo del día el viento comenzó soplando desde el Noreste.

Con el avance de la mañana, el SMN anticipa un cielo mayormente nublado, condición que se mantendrá como el rasgo dominante del estado del tiempo. La temperatura marcará 13 grados, convirtiéndose en uno de los registros más bajos del día. En cuanto al viento, continuará predominando desde el Noreste, aunque con una mayor intensidad respecto de la madrugada, alcanzando velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

La continuidad del viento será una de las características más marcadas del pronóstico para la primera mitad del miércoles.

La tarde será el período más cálido

Durante la tarde persistirá el cielo mayormente nublado. Será también el momento de mayor temperatura de la jornada, con una máxima prevista de 25 grados, configurando un ambiente agradable pese a la abundante nubosidad.

Los vientos seguirán soplando desde el mismo sector, manteniendo las mismas velocidades a las registradas durante la mañana. De esta manera, la tarde combinará temperaturas templadas con condiciones estables y sin lluvias, manteniendo el mismo patrón meteorológico previsto para gran parte del día.

Noche parcialmente nublada y descenso de la temperatura

Hacia la noche, el estado del tiempo mostrará una leve variación con un cielo parcialmente nublado, mientras que la temperatura descenderá nuevamente hasta los 18 grados. En este tramo final de la jornada también se observará una modificación en la dirección del viento, que rotará hacia el Norte (N) y disminuirá su intensidad, con velocidades previstas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Con estas condiciones finalizará un miércoles que mantendrá estabilidad durante las 24 horas, sin precipitaciones y con temperaturas moderadas.