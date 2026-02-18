Avanzan las tareas de fresado en la Avenida Los Legisladores

En el marco de los operativos de mantenimiento de la infraestructura urbana, el cronograma de obras viales registra hoy una jornada de actividad intensa. Este miércoles se continúa trabajando de manera ininterrumpida en las tareas de fresado sobre la Avenida Los Legisladores, una de las vías de circulación más importantes de la zona norte. Estos trabajos forman parte de una serie de intervenciones técnicas destinadas a remover las capas deterioradas del asfalto para su posterior renovación, garantizando así la durabilidad de la calzada.

Las tareas de fresado no son aleatorias, sino que responden a un diagnóstico técnico sobre el estado del pavimento. Al eliminar las irregularidades y el material excedente, se prepara la superficie para una nueva capa de rodamiento que permita un tránsito más fluido y seguro para los miles de conductores que utilizan este corredor diariamente.

La zona de intervención ha sido estrictamente delimitada por los equipos técnicos para concentrar los recursos y agilizar los tiempos de ejecución. El frente de obra se desarrolla específicamente en el tramo comprendido entre:

Avenida México: Punto de inicio de la restricción actual.

Rotonda Circuito de la Vida: Ubicada en el área de influencia del Parque Adán Quiroga.

Este segmento es neurálgico para la conectividad de los barrios del sector norte con el centro administrativo, lo que explica la necesidad de realizar los trabajos con celeridad para minimizar las molestias a los vecinos y usuarios de este espacio recreativo y vial.

Restricciones al tránsito y horarios de trabajo

Por la magnitud de las maquinarias empleadas en el fresado —que incluyen fresadoras de gran porte y camiones batea para el retiro del material—, las autoridades han dispuesto un esquema de seguridad vial que afecta directamente la movilidad.

Por tal motivo, se encuentra interrumpido el tránsito en el corredor norte-sur. Esta medida es necesaria para salvaguardar tanto a los operarios que trabajan a pie de calle como a los propios conductores, evitando siniestros derivados de la presencia de escombros o desniveles pronunciados en el suelo durante el proceso de raspado.

El esquema horario definido para la jornada de hoy es el siguiente:

Inicio de restricciones: 09:00 horas.

Finalización estimada: 16:00 horas.

Durante este bloque de siete horas, el flujo vehicular que habitualmente desciende desde el norte hacia el casco céntrico deberá ser desviado, permitiendo que las cuadrillas trabajen sin interferencias externas que pudieran dilatar los plazos de entrega de la obra.

Recomendaciones

Ante la vigencia de este corte programado, se solicita a los conductores circular con precaución en las inmediaciones de la zona afectada. La presencia de maquinaria pesada y personal de tránsito en las bocacalles circundantes requiere de una atención especial para evitar maniobras bruscas.

Las recomendaciones oficiales para los automovilistas incluyen:

Respetar la señalización preventiva: Prestar especial atención a los carteles, conos y vallas que delimitan el área de obra.

Optar por calles alternativas: Se sugiere planificar los recorridos con antelación para evitar congestionamientos en las intersecciones de Av. México y los accesos al Parque Adán Quiroga.

Reducción de velocidad: Mantener una marcha moderada en las arterias colectoras y calles de desvío para garantizar la seguridad de los peatones.

Una vez concluidas las tareas de fresado previstas para las 16:00 horas, se espera que el flujo vehicular sea rehabilitado de forma gradual, aunque la calzada podría presentar características rugosas propias del proceso técnico hasta que se proceda a la etapa final de pavimentación.