Avenida Mariano Moreno: avanza la pavimentación para mejorar la circulación en la Capital

En el marco del Plan Integral de Recuperación Vial, la Municipalidad de la Capital puso en marcha una obra de gran envergadura sobre la Avenida Mariano Moreno, una de las arterias más transitadas de la ciudad.

La intervención contempla la repavimentación integral de 1.400 metros lineales en ambas manos, una extensión significativa que refleja la magnitud del trabajo encarado. El objetivo central es recuperar las condiciones estructurales de la calzada, garantizando mayor fluidez vehicular y mejores estándares de seguridad para quienes circulan diariamente por la zona.

Se trata de una avenida que soporta un alto volumen de tránsito, lo que hace imprescindible una intervención profunda que permita no solo reparar daños visibles, sino también asegurar la durabilidad de la infraestructura vial en el tiempo.

Un proceso técnico en dos etapas clave

Para alcanzar estos objetivos, el equipo de Infraestructura Urbana lleva adelante un procedimiento técnico que se desarrolla en dos etapas fundamentales, diseñadas para asegurar la calidad y resistencia de la obra.

Las tareas incluyen:

Retiro mecánico de la capa de rodamiento deteriorada

Este proceso de raspado permite eliminar el material dañado de la superficie.

Es una etapa esencial para nivelar la calzada y preparar adecuadamente la base.

Este proceso de raspado permite eliminar el material dañado de la superficie. Es una etapa esencial para y preparar adecuadamente la base. Aplicación de una nueva capa de mezcla asfáltica en caliente

Se incorpora un material especialmente diseñado para ofrecer: Mayor resistencia al peso del tránsito Mejor comportamiento frente a las inclemencias climáticas

Se incorpora un material especialmente diseñado para ofrecer:

Este esquema de trabajo apunta a consolidar una base sólida y uniforme, condición indispensable para garantizar la durabilidad de la intervención.

Diferencias con los trabajos de bacheo

Desde el municipio se destacó que esta obra no debe confundirse con los operativos habituales de bacheo diario, ya que se trata de una puesta en valor estructural completa de la avenida.

Mientras que el bacheo responde a reparaciones puntuales, esta intervención implica una renovación total de la superficie de rodamiento, abordando de manera integral el estado de la vía.

En este sentido, el alcance de los trabajos permite proyectar una mejora sustancial en:

La calidad de circulación

La seguridad vial

La vida útil de la calzada

Impacto esperado para vecinos y conductores

Una vez finalizada la obra, los vecinos y usuarios de la Avenida Mariano Moreno contarán con una vía totalmente renovada, lo que se traducirá en beneficios concretos para la vida cotidiana.

Entre los principales impactos esperados se destacan la optimización de los tiempos de traslado, reducción del riesgo de accidentes y la mejora en la fluidez del tránsito

Estos resultados responden directamente a la necesidad de adaptar la infraestructura urbana a las exigencias de una circulación intensa, donde el estado del pavimento juega un rol determinante.

Recomendaciones durante la ejecución de los trabajos

Mientras se desarrollan las tareas, desde la Municipalidad se solicita a la comunidad circular con precaución en la zona intervenida.

Además, se remarca la importancia de respetar la señalización de obra y atender las indicaciones del personal afectado a los trabajos.

Estas medidas resultan fundamentales para garantizar tanto la seguridad de los conductores como el normal avance de una obra considerada prioritaria para el bienestar de los vecinos.