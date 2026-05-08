Fuertes vientos ponen bajo Alerta Amarilla a gran parte de Catamarca

Gran parte del territorio catamarqueño vuelve a estar bajo Alerta Amarilla por fuertes vientos luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitiera dos advertencias consecutivas que alcanzarán distintas zonas de la provincia entre este viernes y la madrugada del sábado.

El fenómeno climático estará marcado por el avance de un sistema de vientos provenientes del sector oeste con posterior rotación hacia el sur, desplazándose desde áreas cordilleranas hacia el resto del territorio provincial. La situación generará condiciones de circulación intensa de aire en distintos departamentos, con ráfagas de considerable magnitud, especialmente en sectores de altura y zonas expuestas.

De acuerdo con la información difundida por el organismo nacional, las alertas tendrán vigencia escalonada y afectarán primero al oeste provincial para luego extenderse hacia el valle central, sectores del este y áreas serranas durante las primeras horas del sábado.

Primer alerta para el oeste y la cordillera

La primera advertencia meteorológica comenzará a regir desde la tarde de este viernes y abarcará a departamentos del oeste catamarqueño junto con zonas cordilleranas.

Las áreas incluidas en esta primera alerta amarilla son:

Antofagasta de la Sierra

Belén

Tinogasta

Santa María

Zona cordillerana de Antofagasta de la Sierra

Zona cordillerana de Tinogasta

En estos sectores se esperan vientos intensos provenientes del oeste, con velocidades sostenidas de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

El SMN advirtió además que las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora en áreas de mayor altitud, donde el impacto del sistema será más pronunciado debido a las características geográficas de la región cordillerana.

La combinación de viento sostenido y ráfagas intensas configura un escenario de potencial complicación para la circulación, especialmente en rutas de montaña y caminos expuestos a corrientes de aire laterales.

El fenómeno avanzará hacia el centro y el este provincial

El sistema meteorológico continuará desplazándose durante la madrugada del sábado hacia otras regiones de Catamarca. En ese contexto entrará en vigencia una segunda alerta amarilla que abarcará departamentos del valle central, el este provincial y zonas serranas.

Los departamentos afectados en esta segunda etapa serán Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa y Valle Viejo. A ellos se suma además la zona serrana de Pomán. En estas áreas, el pronóstico anticipa vientos del sudoeste con rotación hacia el sur, con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 65 kilómetros por hora.

El desplazamiento del sistema desde la cordillera hacia el resto de la provincia implica un escenario meteorológico dinámico, con cambios en la intensidad y dirección de los vientos a medida que avance el fenómeno.

Precauciones y recomendaciones oficiales

Frente a este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de recomendaciones preventivas dirigidas especialmente a quienes deban circular por zonas expuestas o realizar actividades al aire libre durante la vigencia de las alertas.

Entre las principales medidas sugeridas por el organismo se destacan:

Extremar precauciones al circular por rutas de montaña.

Evitar situaciones de exposición en sectores abiertos o elevados.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse informado mediante los canales oficiales sobre la evolución del tiempo.

La advertencia cobra especial importancia debido a la intensidad prevista para las ráfagas, principalmente en sectores de altura donde las velocidades podrían superar ampliamente los valores habituales.