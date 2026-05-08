Polémica por un pedido de derivación: OSEP salió a aclarar el estado del trámite

Un reclamo realizado este viernes frente a la sede de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) volvió a poner en el centro de la escena las dificultades vinculadas a las derivaciones médicas en casos de alta complejidad. El planteo fue encabezado por Juan Carlos Córdoba, padre de una joven de 19 años que atraviesa un delicado cuadro de salud relacionado con graves problemas renales y que, según relató, permaneció internada durante una semana en terapia intensiva.

El hombre expresó públicamente su preocupación por la demora en la autorización de una derivación médica indicada por especialistas para continuar con el tratamiento de su hija. Visiblemente afectado por la situación, aseguró que cuenta con la documentación médica correspondiente y reclamó respuestas concretas por parte de la obra social provincial.

El caso tomó estado público luego de la manifestación realizada frente a las oficinas de OSEP, donde Córdoba sostuvo que la situación sanitaria de su hija requiere atención urgente y continuidad en los estudios y tratamientos indicados por los profesionales intervinientes.

El reclamo del padre de la joven

Según relató Juan Carlos Córdoba, la joven estuvo internada durante una semana en terapia intensiva en el Instituto de Cardiología Intervencionista (ICI). Posteriormente, fue trasladada al Sanatorio Junín, donde fue evaluada por un médico nefrólogo que ordenó nuevos estudios médicos.

De acuerdo con el testimonio brindado por el padre, los resultados obtenidos en esos análisis generaron preocupación en los profesionales que atienden a la paciente. "Los análisis resultaron mal", afirmó Córdoba al describir el cuadro de salud de su hija. El hombre explicó además que, tras evaluar la situación clínica, el especialista recomendó una derivación urgente para continuar con el tratamiento correspondiente en otro centro asistencial.

"Hoy vengo acá para ver lo que me dicen. La situación es desesperante", expresó durante el reclamo realizado frente a la obra social.

La respuesta oficial de OSEP

Ante este planteo la Obra Social de los Empleados Públicos emitió un comunicado explicando el estado del trámite y brindando detalles sobre el procedimiento administrativo vinculado a la derivación solicitada. Según indicó el organismo provincial, el pedido formal de derivación fue iniciado por el afiliado el jueves 7 de mayo a través del Portal de Trámites de OSEP.

La entidad sostuvo además que el caso recibió tratamiento inmediato por parte del Comité de Derivaciones durante esa misma jornada. De acuerdo con la explicación oficial, el Comité realizó la evaluación médica y administrativa correspondiente antes de avanzar con la notificación al afiliado.

Asimismo OSEP informó que, tras ese análisis, se le indicó al familiar la necesidad de gestionar y presentar un turno en un centro asistencial de destino que mantenga convenio vigente con la obra social. Según detalló el comunicado, ese paso constituye un requisito indispensable para poder completar la autorización final de la derivación.

El procedimiento administrativo

OSEP remarcó que la paciente se encuentra bajo tratamiento ambulatorio y que, en consecuencia, la gestión del turno debe ser realizada por el familiar responsable ante el centro de salud elegido. La obra social indicó además que actualmente se encuentra a la espera de la acreditación de ese turno para poder continuar con el trámite correspondiente.

"Una vez cumplimentado este paso, la gestión continuará su curso de manera prioritaria", señalaron desde la entidad. OSEP también explicó que las autorizaciones de derivaciones se realizan bajo protocolos específicos orientados a garantizar un funcionamiento ordenado y eficiente de las prestaciones médicas.

En ese sentido, el organismo sostuvo que dichos procedimientos buscan asegurar el respaldo médico y administrativo necesario para cada derivación, especialmente en situaciones consideradas de alta complejidad.