Catamarca se prepara para celebrar el Bicentenario del Natalicio del Beato Esquiú

La Iglesia que peregrina en Catamarca se dispone a vivir una de las celebraciones religiosas e históricas más significativas de los últimos años con motivo del Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú. Con la participación de obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, devotos y peregrinos, la provincia será escenario de múltiples actividades litúrgicas, culturales y populares organizadas en el marco del Año Jubilar Diocesano.

Bajo el lema "Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad", las celebraciones centrales tendrán lugar este lunes 11 de mayo en Piedra Blanca, tierra natal del Beato, ubicada a unos 14 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca.

La conmemoración estará atravesada por una amplia agenda de actividades religiosas y culturales que se vienen desarrollando en distintos puntos del territorio diocesano, donde además se reza la novena dedicada al Beato resaltando las distintas facetas de su vida y de su servicio pastoral, ciudadano y espiritual.

Piedra Blanca, epicentro de la celebración central

La localidad de Piedra Blanca será el escenario principal de los actos conmemorativos por los 200 años del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú. Las actividades previstas para el lunes 11 de mayo comenzarán desde las primeras horas de la mañana con la Oración de Laudes, programada para las 8.00.

Posteriormente se realizará el izamiento de la Bandera Nacional en la plaza San José junto con una ofrenda floral frente al busto que recuerda al Beato Esquiú.

El cronograma continuará a las 9.15 con la recepción de autoridades eclesiásticas y civiles que participarán de la jornada central. A las 10.00 se celebrará la Santa Misa central por el 200° Aniversario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, una de las ceremonias más importantes previstas dentro del Año Jubilar Diocesano. Luego de la celebración litúrgica se concretará la procesión con las imágenes de Nuestra Señora del Valle, el Santo Cura Brochero y el Beato Mamerto Esquiú. La jornada continuará con la entonación de los himnos y el tradicional canto de cumpleaños dedicado al Beato.

Más tarde se ofrecerá un almuerzo popular en el Predio de la Graciana, donde se desarrollará una fiesta comunitaria destinada a compartir la celebración junto a peregrinos, fieles y visitantes.

Vigilia y actividades previas

En los días previos a la celebración central se llevarán adelante diversas actividades de vigilia y encuentros culturales. El domingo 10 de mayo, desde las 23.00, se realizará una Velada Cultural. A la medianoche se concretarán las campanadas, la interpretación del Himno Nacional Argentino, el Himno al Beato Esquiú y el canto del cumpleaños

Asimismo, el sábado 9 de mayo, a las 20.45, se desarrollará el encuentro coral denominado "Voces para Esquiú". Participarán Coro de la Sociedad Sirio Libanesa, Coral EVEA, Coro Cantus Nova, Cantoría de la Catedral Basílica, Coro de la Universidad Nacional de Catamarca.

Celebraciones en la Catedral Basílica y el Santuario del Valle

En San Fernando del Valle de Catamarca también se desplegará una amplia agenda de actos litúrgicos y culturales vinculados al Bicentenario. Las actividades se desarrollarán tanto en el Santuario de Nuestra Señora del Valle y Catedral Basílica como en la comunidad franciscana.

En la Catedral Basílica, el domingo 10 de mayo, a las 19.00, se realizará la Adoración Eucarística y el cierre de la Novena. Posteriormente, a las 20.00, tendrá lugar la Misa Coral San Pío X, interpretada por el Coro Polifónico de la Catedral. La celebración será presidida por el Obispo de Catamarca, Monseñor Luis Urbanc, y concelebrada por obispos y sacerdotes.

Acto académico y homenaje cultural

Las actividades continuarán en el Cine Teatro Catamarca. A las 21.00 se desarrollará un acto académico y una velada cultural que incluirá conferencias, presentaciones y homenajes artísticos. Entre las propuestas previstas figuran:

La conferencia "Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad" , a cargo de Fray Pablo Reartes.

, a cargo de Fray Pablo Reartes. La presentación de la reedición del libro "Esquiú, apóstol y ciudadano" , escrito por el Licenciado Armando Raúl Bazán.

, escrito por el Licenciado Armando Raúl Bazán. Un homenaje de música y danza.

La celebración franciscana

La comunidad franciscana de Catamarca también desarrollará actividades especiales en el templo San Pedro de Alcántara, ubicado en calle Esquiú 550 de la Capital. El sábado 9 de mayo, a las 17.00, Fray Pablo Reartes brindará una charla sobre la vida del Beato Mamerto Esquiú.

Luego, a las 18.00, se realizará una visita a la Celda y Museo del Beato. El domingo 10 de mayo, a las 19.15, se concretará una procesión desde la Iglesia Franciscana hasta la Catedral. La peregrinación contará con el acompañamiento de la Banda del CEF San Francisco de Asís de La Rioja, peregrinos y devotos. A las 20.00 se celebrará la Santa Misa en la Iglesia Franciscana.

Más tarde, entre las 21.30 y las 24.00, se desarrollará una Velada Orante y Festiva en la plazoleta Fray Mamerto Esquiú del predio franciscano. Finalmente, el lunes 11 de mayo, a las 20.00, se celebrará una Santa Misa presidida por Monseñor Fray Luis A. Scozzina (OFM), Obispo de Orán.

Celebración en El Suncho

Los homenajes también llegarán a la localidad de El Suncho, departamento La Paz, perteneciente a la jurisdicción de la parroquia San Roque de Recreo. El lunes 11 de mayo las actividades comenzarán a las 9.30 con la recepción de los asistentes y un desayuno comunitario. El programa continuará con:

10.00 Acto protocolar

10.30 Procesión

Desfile de agrupaciones gauchas

Celebración de la Santa Misa

La jornada finalizará con un almuerzo comunitario previsto para las 13.00, acompañado por la actuación de artistas locales y de la Academia de Danzas Agitando Pañuelos.

Transmisión por redes sociales

Las celebraciones del Bicentenario también podrán seguirse mediante transmisiones en redes sociales a través de los siguientes enlaces:

De esta manera, Catamarca se prepara para vivir una extensa y profunda celebración religiosa, cultural y comunitaria en homenaje al Beato Mamerto Esquiú, figura central de la historia espiritual y ciudadana de la provincia.