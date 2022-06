Banda de Música de la Capital: iniciaron medidas de fuerza en reclamo de uniformes

Los cuarenta y tres trabajadores que integran la Banda de Música de la Municipalidad de la Capital, que cuentan con el apoyo del SOEM, se encuentran protestando en el Teatro del Sur porque desde hace siete años no cuentan con indumentaria apropiada para la función que desempeñan y además, el espacio de trabajo no es el apropiado para las tareas que desempeñan.

Juan Carreras, delegado de los integrantes de la Banda de Música de la comuna capitalina, indicó a La Unión que la medida de fuerza tendrá la modalidad de presencial sin prestar funciones y se extenderá por tiempo indeterminado.

Juan Carreras

“Hace siete años que nos deben la indumentaria y además, falta acondicionar la sala de ensayo con la debida acústica”, apuntó Carreras al tiempo que planteó que los servicios o presentaciones que deben realizar las están cumplimiento con “ropa de civil”. “Hay un uniforme de gala y otro de fajina, que hace siete años que no nos lo dan y por lo tanto a un acto no nos podemos presentar con nuestra ropa normal”, acotó.

A los reclamos, los trabajadores suman la falta de aporte el traslado y movilidad, por cuanto a la fecha si se presenta un evento, ellos deben costearse el costo del boleto o el gasto del combustible. Recordando que en el traslado se debe incluir el instrumento musical.

Teatro del Sur

La medida de fuerza, que se inició en la jornada de este miércoles, ya impactó en las labores cotidianas de la Banda de Música, por cuanto había un acto en la Plaza de Choya por el Día de la Bandera y ellos, por las condiciones ya mencionadas, no se presentaron. “Hoy no nos presentamos, porque al no tener uniforme, no podemos ir a tocar de civil”, sentenció.

Hasta el momento las notas giradas a las autoridades pertinentes, en las que se notifican los motivos de la medida de fuerza, no obtuvieron respuesta.