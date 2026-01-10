Los 10 nombres de nena más usados en la Argentina durante 2025

Como ocurre cada año, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) dio a conocer cuáles fueron los nombres de nena más elegidos en la Argentina durante 2025.

En lo más alto del podio volvió a ubicarse Isabella, que fue el nombre femenino más inscripto del año, seguido por Valentina y Olivia, dos opciones que ya llevan varias temporadas entre las favoritas de las familias argentinas.

El top 10 de los nombres de nena en 2025

Estos fueron los diez nombres más usados para recién nacidas en la Argentina durante 2025, según datos oficiales del RENAPER:

Isabella - 6.848 inscripciones Valentina - 5.766 Olivia - 5.707 Sofía - 5.196 Jazmín - 4.577 Victoria - 4.082 Martina - 3.751 Emma - 3.538 Emilia - 3.507 Mía - 3.422

La lista muestra una fuerte preferencia por nombres de origen latino e italiano, muchos de ellos cortos, suaves y fáciles de pronunciar, una tendencia que se mantiene desde hace varios años.

Nombres que se repiten y tendencias que continúan

El liderazgo de Isabella no es una novedad: ya había ocupado el primer puesto en 2024, lo que confirma su consolidación como el nombre femenino más elegido en el país. Valentina y Olivia, por su parte, siguen firmes entre los tres primeros lugares, reflejando una preferencia sostenida en el tiempo.

Además, nombres como Sofía, Victoria y Martina continúan siendo clásicos modernos, mientras que Emma, Emilia y Mía refuerzan la tendencia hacia opciones breves y de impronta internacional.

El ranking completo forma parte del informe anual elaborado por el RENAPER a través de la Dirección Nacional de Población, que cada año releva las inscripciones de nacimientos en todo el territorio argentino.