Banda de Varela desplegó su potencial turístico con una jornada a puro campo

Entre aromas de comidas caseras, música, danzas, artesanías y paisajes naturales, Banda de Varela vivió una jornada especial para mostrar y poner en valor su potencial turístico. La propuesta "Un día de campo en Banda de Varela" reunió a vecinos, productores, emprendedores, artistas y visitantes en una experiencia que permitió descubrir las posibilidades que ofrece la Capital desde su identidad rural.

La actividad se desarrolló en Finca Lobo y fue impulsada por la Asociación Frutihortícola de Banda de Varela, en el marco del programa municipal "Ciudades Anfitrionas / Barrios Turísticos", promovido por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital. El objetivo es fortalecer el turismo comunitario y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico para los vecinos, a partir de los recursos naturales, culturales y productivos que caracterizan al sector.

Lejos de limitarse a una feria convencional, la jornada se transformó en un espacio de encuentro en el que la comunidad compartió sus historias, sus saberes, sus producciones y las riquezas naturales de su entorno. La propuesta permitió reunir distintas expresiones de la vida barrial y mostrar cómo la gastronomía, la producción local, las artesanías y las manifestaciones artísticas pueden integrarse en una experiencia turística.

La participación de los vecinos fue uno de los aspectos centrales de la iniciativa. Los anfitriones no solo ofrecieron sus productos, sino que también se convirtieron en protagonistas de una actividad destinada a dar visibilidad a la identidad de Banda de Varela y a construir alternativas para el desarrollo del turismo rural.

Inés Galíndez destacó el valor del turismo

La secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, Inés Galíndez, felicitó a los vecinos y a las instituciones que se sumaron a la propuesta. Durante la jornada, destacó la importancia de construir una oferta turística con participación comunitaria, en la que el Estado acompañe las iniciativas locales y la propia comunidad contribuya a identificar y mostrar sus atractivos.

"Gracias por animarse a construir juntos el turismo comunitario, en el que está detrás no solo el Estado, sino toda la comunidad, tratando de mostrar la ruralidad, la naturaleza y aportar con numerosas ideas y atractivos para identificar a este barrio y para que el turista pueda venir a disfrutarlos. Ojalá que sea el principio de un montón de oportunidades y experiencias en las que podamos encontrarnos", expresó.

Sus palabras reflejaron el propósito de una iniciativa que busca reconocer el valor turístico de espacios que forman parte de la Capital, pero que conservan características rurales, tradiciones productivas y paisajes naturales propios.

En ese sentido, "Un día de campo en Banda de Varela" funcionó como una oportunidad para reunir propuestas diversas bajo una misma identidad territorial. La gastronomía, las actividades al aire libre, la música, la danza y la producción artesanal se combinaron para ofrecer una experiencia que tuvo a los vecinos como principales protagonistas.

Sabores tradicionales y nuevas propuestas gastronómicas

La gastronomía fue uno de los grandes atractivos de la jornada. Los vecinos presentaron recetas tradicionales y propuestas innovadoras vinculadas con la producción local, en una muestra que permitió conocer sabores característicos de la zona y descubrir nuevas alternativas culinarias.

Entre las preparaciones que despertaron la curiosidad de los visitantes se destacaron las hamburguesas elaboradas con carne de cabra y oveja, una propuesta que incorporó nuevos sabores a productos vinculados con la región.

También se exhibieron verduras frescas, dulces artesanales y distintas degustaciones que pusieron de manifiesto la diversidad de la producción local. Cada puesto aportó una parte de la identidad del barrio, combinando alimentos, conocimientos familiares y formas de elaboración transmitidas a través del tiempo.

Una de las historias que sobresalió fue la de Olga Lobo, nacida y criada en Banda de Varela, quien compartió con orgullo los conocimientos culinarios heredados de su madre. Entre recuerdos y anécdotas, relató la trayectoria de sus tamales y la repercusión que llegaron a tener fuera de la provincia.

"Mis tamales son tan riquísimos que en un tiempo hasta se iban de la Argentina", contó, en una expresión que reflejó el orgullo por una preparación ligada a su historia familiar.

La gastronomía estuvo acompañada por numerosos puestos de artesanos y emprendedores del propio barrio, de otros sectores de la Capital y de Valle Viejo. Entre los participantes estuvieron Delicias Elu, Entre Hilos, Dulces Doña Lucía, El Moro de las Esquinas, Las Chacras y El Cardón, que aportaron creatividad y color a la propuesta mediante la exhibición y comercialización de sus producciones.

La presencia de estos emprendimientos amplió la oferta de la jornada y permitió que productores y artesanos encontraran un espacio para dar a conocer sus trabajos ante los visitantes.

Un recorrido entre sembradíos, cañaverales y el río

La naturaleza también ocupó un lugar central en la experiencia. Los participantes realizaron un recorrido por Finca Lobo para descubrir los paisajes que caracterizan a Banda de Varela y reconocer sus posibilidades como atractivo de turismo rural.

La caravana avanzó entre fértiles sembradíos y cañaverales que acompañaron el sendero hasta llegar al río. El recorrido permitió apreciar la tranquilidad del entorno y la belleza natural de un sector de la Capital que ofrece una experiencia diferente del movimiento urbano. Uno de los puntos que más llamó la atención fue una particular peña de piedra poblada de antiguos morteros. El lugar despertó la curiosidad de grandes y chicos y se convirtió en uno de los escenarios preferidos para tomar fotografías.

La visita permitió reconocer que, a pocos minutos del movimiento de la ciudad, existen paisajes, historias y espacios capaces de enriquecer la oferta turística capitalina. La combinación de naturaleza, producción y patrimonio local constituyó uno de los ejes de la propuesta, que buscó mostrar el potencial del barrio desde sus características propias.

La música y la danza aportaron identidad y emoción

Las expresiones artísticas completaron la jornada con presentaciones de música y danza que aportaron alegría y emoción al encuentro.

Alumnas del Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC), bajo la dirección de las profesoras Magalí Tolaban Beltrán y María Rodríguez, presentaron números de danza contemporánea y una interpretación de La Arunguita, que fueron celebrados por el público.

El escenario contó con la coordinación y conducción de Franco Ocaanza y reunió a distintos artistas y agrupaciones. Entre ellos estuvieron A Dos Vientos, integrado por estudiantes de música junto al profesor Pablo Arch; Luis Chazampi, Cocó Acosta, Los Hermanitos Herrera, Leo Herrera y su conjunto, y La Tríada.

Las presentaciones acompañaron la propuesta turística con expresiones culturales que contribuyeron a generar un clima de encuentro y participación. La música y la danza se sumaron a la gastronomía, las artesanías y el recorrido natural para dar forma a una jornada que buscó integrar distintas dimensiones de la identidad local.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos surgió de manera inesperada. Desde el público, Noha Velázquez, un niño de apenas siete años, pidió cantar. Su intervención terminó conquistando a los presentes gracias a una interpretación cargada de seguridad, espontaneidad y carisma, que desató una verdadera ovación.

Instituciones educativas acompañaron l

El encuentro contó con el acompañamiento de instituciones educativas que contribuyeron a fortalecer su carácter participativo y formativo. El Instituto Superior FASTA instaló un stand informativo y participó con diez estudiantes de las carreras de Turismo, Gestión de la Producción Agropecuaria y Gestión Ambiental. Los alumnos realizaron prácticas en contacto directo con visitantes, productores y vecinos, en una experiencia que vinculó la formación académica con el territorio.

El rector de la institución, Juan Manuel Oviedo, destacó la importancia de la articulación con el municipio y agradeció la convocatoria que recibe FASTA desde hace cinco años para participar en este tipo de proyectos.

"Estamos presentes colaborando, con alumnos que son de aquí del barrio y aprovechando esta confluencia que se da para poder capacitar en terreno en estas tres áreas", señaló.

Por su parte, el secretario académico del ISAC, profesor Juan Pablo Castellanos, también valoró la invitación y el espacio brindado a los estudiantes de música y danza para acompañar con sus expresiones artísticas una iniciativa orientada al desarrollo turístico local.