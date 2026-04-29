Beato Esquiú: conferencia internacional analizará su familia e impacto social

En el marco de las actividades vinculadas al Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, se desarrollará una conferencia virtual que propone un abordaje profundo y analítico de su figura. La iniciativa es organizada de manera conjunta por el Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática y el Centro de Estudios Históricos Prof. Carlos S. A. Segreti de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México.

La conferencia llevará por título "El entramado familiar, amical y político de fray Mamerto Esquiú (Catamarca, Argentina, siglo XIX)", lo que anticipa un enfoque que trasciende la dimensión estrictamente religiosa para adentrarse en los vínculos sociales y políticos que marcaron la trayectoria del beato catamarqueño.

Un especialista argentino como expositor

La disertación estará a cargo del Mgter. Marcelo Gershani Oviedo, docente-investigador del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. Su participación representa un aporte directo desde el ámbito académico local hacia una instancia de alcance internacional, en la que se pondrán en diálogo distintas perspectivas sobre una figura central de la historia argentina del siglo XIX.

El enfoque propuesto por el expositor se centrará en reconstruir el entramado de relaciones familiares, amistosas y políticas que rodearon a Mamerto Esquiú, con el objetivo de ofrecer una comprensión más integral de su vida y su legado.

Fecha, horarios y modalidad de participación

La conferencia se llevará a cabo el viernes 22 de mayo y se desarrollará bajo modalidad virtual, lo que permite la participación de interesados desde distintos puntos geográficos. Los horarios establecidos contemplan distintas zonas:

10:00 horas en Ciudad de México

13:00 horas en Argentina

Los organizadores dispusieron un canal de acceso abierto para el público, que podrá seguir la transmisión en vivo a través de la plataforma YouTube, en el siguiente enlace:

Esta modalidad facilita la difusión del contenido académico y amplía el alcance de la actividad más allá de los espacios tradicionales de formación.

El valor de una figura histórica en su contexto

La propuesta académica se inscribe en un contexto conmemorativo que busca profundizar el conocimiento sobre el Beato Mamerto Esquiú, una figura de relevancia para Catamarca y para la historia argentina. El análisis de su vida desde una perspectiva que incluye dimensiones familiares, sociales y políticas permite reconstruir el entorno en el que desarrolló su pensamiento y acción.

El abordaje del siglo XIX como marco temporal resulta clave para comprender las dinámicas que atravesaron su trayectoria, así como los vínculos que influyeron en su posicionamiento dentro de la sociedad de la época.

Un aporte al conocimiento en el Año Jubilar

La conferencia se presenta como una oportunidad para adentrarse en la vida y el legado de Mamerto Esquiú desde una mirada académica y rigurosa. En el contexto del Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario de su nacimiento, este tipo de iniciativas contribuye a enriquecer el debate y la reflexión en torno a su figura.

Desde la organización destacaron que la propuesta permitirá profundizar en aspectos menos explorados de su historia, aportando herramientas para una comprensión más completa de su trayectoria.

De esta manera, la actividad no solo se posiciona como un evento académico, sino también como un espacio de encuentro entre investigadores, estudiantes y público en general, interesados en revisitar la figura del beato catamarqueño desde nuevas perspectivas.