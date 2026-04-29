Sin transporte escolar: padres de Guayamba se manifiestan y exigen respuestas

La falta de transporte escolar en la localidad de Guayamba, en el departamento El Alto, se transformó en un problema crítico que impacta directamente en el acceso a la educación. Padres y alumnos de la Escuela Secundaria de la zona volvieron a movilizarse para exigir una solución urgente, en un contexto donde los estudiantes continúan sin poder asistir a clases desde el inicio del ciclo lectivo.

La situación genera una profunda preocupación en toda la comunidad educativa, ya que el servicio de transporte resulta indispensable para que muchos jóvenes puedan trasladarse diariamente hasta el establecimiento. La ausencia de este recurso básico ha dejado a numerosos alumnos fuera de las aulas, sin alternativas inmediatas para garantizar su continuidad escolar.

Protesta pacífica

Ante la falta de respuestas, los estudiantes junto a sus familias llevaron adelante una protesta pacífica, con carteles y consignas dirigidas a las autoridades. La manifestación tuvo como objetivo visibilizar la problemática y reclamar soluciones concretas que permitan restablecer el servicio.

Durante la jornada, los participantes expresaron con claridad la gravedad de la situación. "Los alumnos siguen sin poder asistir a clases este año. Queremos solución", señalaron, sintetizando el reclamo que atraviesa a toda la comunidad.

El carácter pacífico de la protesta refleja la intención de los manifestantes de canalizar el conflicto a través del diálogo, aunque también deja en evidencia el nivel de desgaste acumulado ante la falta de respuestas.

Reclamos reiterados sin respuesta oficial

Uno de los puntos centrales del conflicto radica en la ausencia de respuestas por parte del municipio. Según denunciaron los padres, se realizaron presentaciones formales y reiterados pedidos al intendente Ariel Ojeda, sin obtener soluciones concretas.

Esta falta de respuesta incrementa la incertidumbre entre las familias que dependen del transporte escolar para garantizar la asistencia de sus hijos. La situación no solo afecta la organización cotidiana, sino que pone en riesgo el derecho a la educación de los estudiantes. Una de las madres que participó de la protesta expresó su malestar de manera contundente: "Nos cansamos de presentar notas en el municipio y no brindan ninguna respuesta. Queremos una solución urgente para que los chicos vuelvan a las aulas. En tiempos de elecciones sobran los vehículos, pero cuando el pueblo realmente los necesita desaparecen".

Consecuencias en la comunidad educativa

La falta de transporte no es un problema aislado, sino que tiene consecuencias directas sobre el desarrollo del ciclo lectivo. La imposibilidad de asistir a clases genera un retraso en los contenidos, afecta la continuidad pedagógica y profundiza desigualdades entre los estudiantes.

En este contexto, el reclamo no se limita a una demanda logística, sino que se vincula con la garantía del derecho a la educación, especialmente en zonas donde las distancias y las condiciones geográficas hacen imprescindible contar con un sistema de traslado adecuado.

La comunidad educativa se encuentra así en una situación de vulnerabilidad, en la que la ausencia de un servicio básico impacta en múltiples dimensiones, desde lo académico hasta lo social.

El reclamo de los padres y alumnos de Guayamba se centra en la necesidad de una respuesta inmediata que permita normalizar la situación. La urgencia radica en que el tiempo transcurre sin que los estudiantes puedan integrarse al ciclo lectivo, lo que agrava las consecuencias a medida que avanzan los días.