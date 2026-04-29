Fin de semana largo con agenda completa: cultura, gastronomía y turismo en Capital

La ciudad se alista para vivir un fin de semana largo con una agenda diversa que combina propuestas culturales, gastronómicas y turísticas. Desde el viernes 1 hasta el domingo 3 de mayo, la oferta apunta a atraer tanto a residentes como a visitantes, con actividades que se distribuyen en distintos espacios y que abarcan desde eventos tradicionales hasta experiencias innovadoras.

El calendario incluye celebraciones vinculadas al Día del Trabajador, recorridos históricos, espectáculos artísticos y alternativas al aire libre, consolidando una propuesta integral que invita a recorrer y redescubrir distintos puntos de la ciudad.

Locro, música y astroturismo en Casa de la Puna

Uno de los ejes centrales de la programación se desarrollará en Casa de la Puna, donde el viernes 1 de mayo tendrá lugar la cuarta edición del Tradicional Locro de Achalay, una propuesta que ya se consolidó como parte de la agenda local.

El evento contará con la participación de artistas como Cololo Macedo, Fede Miranda y Carlos Tapia, además del Ballet Danzares, un DJ en vivo, sorteos y juegos. Las entradas anticipadas tendrán un valor de $5000 y podrán solicitarse a través de los números 3834500809 y 3934566328.

La actividad continuará el sábado 2 al mediodía con una oferta de gastronomía típica, mientras que el domingo 3, desde las 13 horas, el gran patio al aire libre será escenario de una parrillada, empanadas al horno de barro y otros platos tradicionales. En esta última jornada, la propuesta musical estará a cargo del grupo Gustito Santiagueño, con entrada libre y sin costo de espectáculo.

Además, el sábado por la noche, entre las 20 y las 22 horas, se desarrollará la experiencia de astroturismo denominada Noche de Luna Llena, guiada por Nahuel Rigotti. La actividad incluye observación lunar con telescopios profesionales, prácticas de astrofotografía y un recorrido por las constelaciones y la mitología andina. El costo será de $8000 por persona e incluye un break con alfajor y jugo. Las reservas podrán realizarse al 3834290612.

Historia y sabores regionales en Pueblo Perdido

Otra de las propuestas destacadas se desarrollará en el Pueblo Perdido de la Quebrada, donde durante el sábado 2 y el domingo 3 se realizarán visitas guiadas a las ruinas arqueológicas de la Cultura La Aguada.

Los recorridos estarán disponibles en los siguientes horarios:

9:00

10:00

11:00

16:00

17:00

18:00

En paralelo, La Torradería, Tienda de Sabores Nativos, ofrecerá exposición y venta de productos regionales entre las 9 y las 13 horas y de 16 a 19 horas. Los visitantes podrán degustar torrados autóctonos y pastelería elaborada con frutos como algarroba, mistol y chañar. Para consultas, se encuentran disponibles los teléfonos 3834 40-4192 y 3834 28-0212.

Teatro, danza y música con artistas locales

La agenda cultural también incluirá diversas presentaciones artísticas a cargo de referentes locales. El sábado, a partir de las 20 horas, el ballet Takiri ofrecerá un espectáculo en el Teatro Urbano Girardi.

Ese mismo día, en el marco del Día Internacional del Jazz, Casa Caravati será escenario de una propuesta con entrada libre y gratuita que comenzará a las 17 horas. La actividad incluirá:

Presentación de la banda Síncopa Cuatro

Charla a cargo de Javier Lagouarde

Sesión de vinilos con Josefino Flor

Espacios dedicados al diseño y la gráfica

Esta programación busca ampliar la oferta cultural y brindar espacios de encuentro para distintas expresiones artísticas.

Actividades al aire libre y circuitos turísticos

El fin de semana también ofrecerá múltiples alternativas para quienes prefieran actividades al aire libre. En el Dique El Jumeal, se podrán realizar propuestas náuticas como kayak e hidropedales, además de trekking, escalada en roca, rappel y tirolesa, todas a cargo de prestadores privados y con costo.

Asimismo, la ciudad dispondrá de circuitos recreativos que incluyen caminatas y recorridos en distintos formatos:

Senderismo y ecotours por las lomadas de La Quebrada

Recorridos a pie por el microcentro mediante la iniciativa Travel-ando

Circuitos turísticos en el Bus Turístico, disponible de jueves a domingo, excepto el viernes 1°

Estas opciones permiten explorar tanto el entorno urbano como los paisajes naturales que rodean la ciudad.

Información y organización de la agenda

Para quienes deseen acceder a detalles sobre días, horarios, cupos y costos de cada actividad, la información completa se encuentra disponible en la página web oficial sfvc.tur.ar y en las redes sociales de SFVC Turismo.

La amplitud de propuestas refleja una planificación orientada a ofrecer experiencias diversas durante el fin de semana largo, combinando tradición, cultura y recreación en distintos puntos de la ciudad. De este modo, la agenda se presenta como una oportunidad para disfrutar de tres días intensos de actividades pensadas para todos los públicos.