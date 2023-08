Becados del Centro de Admisión: "Necesitamos que el Gobernador responda ya"

Luego de la manifestación en el inicio de la semana en el ingreso del organismo, este martes, los trabajadores precarizados del Centro de Admisión y Derivación (CAD), acompañados también por los becados del Centro Juvenil Santa Rosa, se manifestaron con un corte sobre Avda. Alem. De esta manera sostienen el pedido de respuesta al largo reclamo de paso a planta permanente y la mejora de los becados a contratos de servicio.

Ambos institutos, al igual que el Hogar de Ancianos “Fray Mamerto Esquiú”, pertenecen a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, cartera que en su momento había manifestado no tener respuesta para los becados de la Residencia de adultos mayores razón por la cual, las negociaciones luego pasaron al ámbito del Ministerio de Gobierno. No obstante, esto, cansados y tratando de agotar todas las instancias, los empleados, tal como se consignó este lunes, no abandonan el pedido de mejoras en la condición laboral. En este punto, no dejan de apuntar lo relacionado al tipo de atención que brindan, dado que están asistiendo en este caso, a menores que infringen la Ley Penal.

Lo acuciante del reclamo y por eso la salida nuevamente con un corte de avenida, es que esta solicitud de mejora lleva años y a la fecha no han obtenido respuesta, consignando además el caso de trabajadores que llevan 14 años en calidad de precarizados. Por eso, en declaraciones a los medios, una de las trabajadoras indicó que “desde el Gobierno están jugando con nuestra paciencia y, por mismo, estamos cansados y queremos ser reconocidos por nuestro trabajo”. Y al igual que en el caso de Deportes, ante la instancia agotada de los ministerios, sentenciaron “necesitamos y exigimos que el señor Gobernador responda ya. No queremos a nadie más. No queremos a terceros, porque es mucha la mentira”.

Recordemos que estos dos organismos, ya han estado en la calle en la previa a las PASO cuando se sumaron a las marchas organizadas por los trabajadores de la institución de avenida Belgrano de esta manera, tanto ellos, como los otros adelantan que no van a cesar en este pedido.