Pensalo: ¿Cuántos minutos de ejercicio al día potencian la memoria?

El ejercicio físico es reconocido desde hace tiempo como un aliado fundamental para la salud general. Sin embargo, en los últimos años cobró especial relevancia su impacto sobre la función cerebral, en particular en aspectos como la memoria, la concentración y la agilidad mental. Mantenerse activo no solo fortalece el cuerpo, sino que también contribuye a optimizar el rendimiento cognitivo.

En ese contexto, una investigación reciente analizó en detalle la relación entre actividad física y memoria, con el objetivo de determinar cuánto tiempo de ejercicio diario es necesario para optimizar la función cognitiva. Los resultados aportan una referencia concreta sobre la duración ideal del entrenamiento para obtener beneficios mentales medibles.

El estudio y su publicación científica

La investigación fue publicada en el International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, donde se reforzó la idea de que la actividad física puede potenciar el rendimiento mental a corto plazo.

Según los expertos responsables del trabajo, realizar ejercicio durante un tiempo determinado no solo mejora el desempeño cognitivo inmediato, sino que también tiene un impacto significativo en la memoria y la capacidad de procesamiento al día siguiente. "Si queremos fortalecer nuestra memoria para mañana, debemos actuar hoy", afirmaron los autores del estudio, sintetizando el eje central de sus conclusiones.

El análisis partió de investigaciones previas que ya sugerían un impulso cognitivo inmediato después de la actividad física. No obstante, el objetivo en esta ocasión fue más ambicioso: determinar si esos efectos podían prolongarse más allá de unas pocas horas y trasladarse a situaciones de la vida cotidiana, fuera del entorno controlado de un laboratorio.

Cómo se realizó la investigación

Para llevar adelante el estudio, se reclutaron 76 adultos sanos de entre 50 y 83 años, quienes participaron durante un período de ocho días. El diseño metodológico incluyó herramientas de medición continua que permitieron obtener datos precisos en tiempo real.

Los participantes utilizaron rastreadores en sus muñecas para medir:

Actividad física diaria

Patrones de sueño

Además, fueron sometidos a pruebas diseñadas para evaluar distintos aspectos de la memoria, lo que permitió establecer una relación directa entre el movimiento cotidiano y el rendimiento cognitivo.

El enfoque adoptado resultó clave: al evaluar la actividad física en condiciones reales, los investigadores pudieron analizar cómo el ejercicio impactaba en la memoria fuera del laboratorio. Este diseño permitió observar patrones consistentes entre la intensidad del ejercicio realizado y los resultados obtenidos en las pruebas de memoria al día siguiente.

Los resultados: la duración ideal del ejercicio

Las conclusiones del estudio fueron claras. Los hallazgos indicaron que realizar 30 minutos adicionales de actividad física moderada a vigorosa se asocia con mejoras significativas en:

Memoria de trabajo a corto plazo

Memoria episódica, es decir, la capacidad para recordar eventos específicos

En contraste, el ejercicio ligero —como caminar lentamente o subir escaleras— no mostró un impacto significativo en la memoria posterior.

Este punto resulta central: no toda actividad física produce el mismo efecto en el rendimiento cognitivo. La intensidad y la duración del ejercicio desempeñan un rol determinante en los beneficios observados.

A partir de estos resultados, los especialistas concluyeron que incorporar actividad física moderada o intensa en la rutina diaria puede convertirse en una estrategia eficaz para potenciar la memoria de un día para otro.

Entre las actividades recomendadas se encuentran:

Caminar a paso ligero

Nadar

Andar en bicicleta

Bailar

Estas opciones fueron señaladas como alternativas accesibles y fáciles de integrar en la vida cotidiana, con potencial para contribuir al mantenimiento de la función cognitiva a lo largo del tiempo.

Movimiento hoy, memoria mañana

El estudio refuerza una idea cada vez más respaldada por la evidencia científica: el ejercicio físico no solo impacta en la salud cardiovascular o muscular, sino que también incide directamente en el desempeño cerebral.

Los datos muestran que 30 minutos adicionales de actividad moderada a vigorosa pueden marcar una diferencia concreta en la memoria al día siguiente. Así, el movimiento diario se consolida como una herramienta preventiva y de mejora cognitiva, con efectos medibles en la vida cotidiana.

La premisa planteada por los investigadores resume el hallazgo central: actuar hoy a través del ejercicio puede traducirse en una mejor memoria mañana.