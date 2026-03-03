Se viene la Peña Solidaria "Unidos por Raisa": ¿cuándo va a ser?

La confirmación llegó a través de las redes sociales y generó inmediata repercusión: se viene la Peña Solidaria "Unidos por Raisa", un evento que busca convocar a la comunidad en torno a una causa solidaria que ha movilizado a numerosos vecinos.

"Ustedes lo pidieron y ahora sí nos complace informarles oficialmente que ya está en marcha la Peña Solidaria Unidos Por Raisa", expresaron los padres de la menor al anunciar la iniciativa. Con ese mensaje, dejaron en claro que la propuesta surge también como respuesta al acompañamiento y al pedido de quienes siguen de cerca la situación y desean colaborar.

Fecha y lugar confirmados

La organización ya definió los datos centrales del evento, que se desarrollará en uno de los espacios más emblemáticos para encuentros culturales y multitudinarios.

Detalles confirmados:

Evento: Peña Solidaria "Unidos por Raisa"

Lugar: Predio Ferial, donde se realiza la Fiesta Internacional del Poncho

Fecha: 14 de marzo

Horario: 21 horas

La elección del Predio Ferial, tradicional escenario de la Fiesta Internacional del Poncho, marca la dimensión que se proyecta para la convocatoria. Se trata de un espacio reconocido por albergar eventos de gran magnitud, lo que anticipa una participación numerosa y un marco acorde a la importancia de la causa.

Entradas anticipadas y organización en marcha

Según informaron los organizadores, la logística del evento ya está en funcionamiento. La plataforma Ticket Web cuenta con las entradas anticipadas disponibles para quienes deseen asegurarse un lugar con anticipación.

En el anuncio difundido se destacó: "La gente de ticket web ya tiene todo listo con las entradas anticipadas para que puedas ir ganando lugar". De esta manera, se invita al público a adquirir sus tickets con tiempo y formar parte de una noche que promete combinar música, encuentro y solidaridad.

El mensaje deja entrever una organización activa y en plena coordinación, con la intención de brindar próximamente más detalles sobre la programación completa.

¿Quién es Raisa?

Raisa tiene 4 años y necesita un tratamiento especializado en México que podría mejorar significativamente su calidad de vida. Sus padres, Jessica Santillán y Axel Ayala, iniciaron hace meses una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios y siempre están apelando a la colaboración de la comunidad para poder concretar el viaje previsto para abril de este año.

La pequeña sufrió hipoxia al momento de nacer, lo que le provocó un daño neurológico conocido como parálisis cerebral. Como consecuencia presenta severas dificultades motrices y epilepsia, patología que actualmente se encuentra controlada gracias a un tratamiento médico sostenido y seguimiento neurológico. Sin embargo, las secuelas motoras continúan limitando su desarrollo y autonomía. El tratamiento al que Raisa podría acceder se realiza en México y utiliza un dispositivo llamado Cytotron, una tecnología que busca estimular y potenciar las áreas sanas del cerebro para generar nuevas conexiones neuronales.

