Belén en emergencia climática por las fuertes tormentas

La Municipalidad de Belén declaró la emergencia climática en toda la jurisdicción, tras las intensas lluvias y tormentas que azotaron a Catamarca y que tuvieron un impacto particularmente severo en esa ciudad, con viviendas y calles anegadas, crecidas de ríos, destrozos en espacios públicos y serias complicaciones en rutas.

Las precipitaciones registradas en las últimas horas generaron un escenario crítico en distintos puntos de la provincia, pero la situación en Belén se consolidó como una de las más complejas. En la ciudad se reportaron viviendas y calles anegadas, especialmente en el barrio El Medio, además de una crecida del río en el sector de Los Morteritos, lo que motivó la intervención de los equipos de emergencia municipales.

A estos inconvenientes se sumaron importantes daños materiales provocados por el temporal. En la plaza Olmos y Aguilera, uno de los principales espacios públicos de la ciudad, la intensidad del viento y la lluvia ocasionó la caída de varios árboles, roturas de luminarias y otros destrozos, generando preocupación entre vecinos y autoridades.

Crecidas en el interior provincial

El fenómeno también se replicó en otras localidades del interior catamarqueño. En El Rodeo se registró la crecida del río Ambato, situación que generó alarma entre los pobladores. En Fiambalá se informó una importante crecida del río Abaucán, mientras que en Huillapima se produjo una fuerte crecida del río San Pablo. Asimismo, se pidió extremar la precaución por el incremento del caudal del río El Tala.

En todos los casos, las autoridades recomendaron evitar zonas cercanas a los cauces y mantenerse atentos a la evolución de las condiciones climáticas.

Rutas afectadas y cortes de tránsito

Las lluvias y las crecidas impactaron de manera directa en la red vial, afectando especialmente los accesos a Belén. La Dirección Provincial de Vialidad informó que se encuentra interrumpido el tránsito en la Ruta Provincial N°46, en el tramo Andalgalá-Belén, debido a la crecida de los ríos Carpintería y Ampujango, que provocaron erosiones en terraplenes y afectación de la calzada.

Además, se solicitó circular con suma precaución por la Ruta Nacional N°40, entre Cerro Negro y Londres, a la altura del kilómetro 4.038, por importantes erosiones en banquinas. El sector permanece señalizado y se prevé la intervención de personal y equipos para reparar los daños. También se pidió precaución en la Ruta Nacional N°40, entre Pie de Médano y Santa María, donde continúa lloviendo intensamente y se espera la crecida de ríos, con especial cuidado al atravesar badenes.

A estas complicaciones se suman las registradas en la Ruta Nacional N°60, entre Cerro Negro y Tinogasta, donde si bien el caudal de agua descendió, persiste material de arrastre sobre la calzada.

Derrumbes y desprendimientos

En la red provincial también se reportaron derrumbes y desprendimientos de rocas. En la Ruta Provincial N°5, particularmente en el tramo de la Cuesta de Los Ángeles, se produjeron nuevos deslizamientos que afectan la calzada. Situaciones similares se registraron en la Ruta Provincial N°4, camino a El Rodeo, a la altura del sector conocido como La Virgen, donde personal vial trabaja en el despeje del material acumulado.

En tanto, la Ruta Provincial N°1, en el tramo Singuil-Las Chacritas, se encuentra transitable, aunque con extrema precaución debido a la calzada resbaladiza.

Las autoridades provinciales y municipales continúan con el monitoreo permanente de los ríos y de las rutas, mientras equipos de Vialidad trabajan en los sectores afectados. Se insiste en la necesidad de extremar las medidas de precaución y evitar circular por zonas comprometidas ante la persistencia de condiciones climáticas adversas.