Bicentenario natalicio Beato Esquiú: este viernes el desfile y acto cívico

La comunidad del departamento Fray Mamerto Esquiú se encuentra atravesando días de profunda expectativa y emoción ante la inminente realización de una de las jornadas centrales en el marco de las celebraciones por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú. Este viernes se llevarán adelante el acto protocolar, el desfile cívico y un homenaje artístico especialmente preparado para recordar y honrar la figura del ilustre fraile catamarqueño.

La programación prevista reunirá a autoridades, instituciones educativas, agrupaciones gauchas, ballets, músicos locales, peregrinos, vecinos y visitantes en una jornada que combinará expresiones cívicas, culturales y religiosas en homenaje a una de las figuras más representativas de Catamarca.

Una jornada central en honor al Beato

Las actividades oficiales comenzarán a las 8.00 de la mañana con el izamiento del Pabellón Nacional en la plaza de San José, ceremonia que será encabezada por las autoridades presentes y que marcará el inicio formal de la jornada conmemorativa. Posteriormente, desde las 9.00 horas, tendrá lugar la concentración de delegaciones, instituciones educativas y agrupaciones gauchas que participarán del desfile cívico previsto como uno de los momentos más significativos de la celebración.

El inicio del desfile está programado para las 10.00 horas. Durante el acto se realizarán palabras alusivas en homenaje al Beato Mamerto Esquiú, figura central de la conmemoración del Bicentenario de su natalicio.

La jornada continuará cerca del mediodía, cuando alrededor de las 12.00 horas se dé inicio al homenaje artístico denominado "Bicentenario". La propuesta cultural contará con la participación de ballets y músicos locales, quienes brindarán distintas presentaciones en tributo al fraile catamarqueño.

¿Porqué se adelantó el acto para este viernes?

De manera excepcional, el acto central fue adelantado para el viernes 8 de mayo. La decisión respondió a un pedido formulado por el Obispo Diocesano, Monseñor Luis Urbanc, quien planteó la necesidad de que la comunidad pudiera acompañar las celebraciones religiosas previstas para el próximo 11 de mayo, fecha en la que se conmemora el natalicio del Beato.

El cambio en la fecha de realización del acto protocolar y desfile permitió organizar las actividades de manera que tanto los eventos civiles como las celebraciones religiosas puedan desarrollarse con participación de la comunidad. De esta manera, el cronograma previsto busca garantizar que vecinos, peregrinos e instituciones puedan ser parte de las distintas propuestas programadas en torno a una fecha de fuerte significado para la historia religiosa y cultural de Catamarca.

Una comunidad movilizada

En los días previos al acto central, la comunidad de Fray Mamerto Esquiú viene viviendo un clima marcado por la alegría, la emoción y los homenajes permanentes en torno a la figura del Beato.

Las actividades desarrolladas en el marco del Bicentenario convocan diariamente a numerosos peregrinos, escuelas y público en general, que llegan hasta la Casa Natal de Esquiú con el propósito de recorrer el lugar, conocer parte de su historia y participar de las distintas expresiones de homenaje.

La Casa Natal se convirtió en uno de los puntos centrales de encuentro durante las jornadas previas a la celebración, en un contexto en el que se multiplican las muestras de reconocimiento hacia quien es considerado una figura central tanto para Catamarca como para el país.

Una invitación para todos los devotos de Esquiú

Desde la organización se invitó especialmente a vecinos, instituciones, peregrinos y visitantes a sumarse a la jornada de celebración prevista para este viernes. La convocatoria apunta a que toda la provincia pueda participar activamente de cada una de las instancias programadas, tanto en el acto protocolar como en el desfile y el homenaje artístico.

La celebración por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú se perfila así como una jornada de encuentro colectivo atravesada por la memoria, la identidad y el reconocimiento a una figura profundamente vinculada a la historia y la espiritualidad de Catamarca.