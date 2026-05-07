Bicentenario natalicio Beato Esquiú: acto cultural y misa coral en la Catedral

La comunidad católica catamarqueña se prepara para vivir una de las jornadas más significativas en el marco de las celebraciones por el Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, con una agenda de actividades litúrgicas, académicas y culturales que se desarrollarán este domingo 10 de mayo en distintos espacios de la capital provincial.

La programación contempla una Misa Coral en el Santuario de Nuestra Señora del Valle y Catedral Basílica, además de un acto académico y cultural en el Cine Teatro Catamarca, propuestas que buscan rendir homenaje al religioso catamarqueño a través de la reflexión, la espiritualidad y las expresiones artísticas.

Las actividades convocarán a autoridades eclesiásticas, sacerdotes, miembros de la comunidad franciscana, fieles y público en general en una jornada especialmente organizada para recordar y celebrar la figura del Beato Esquiú.

La Misa Coral en la Catedral Basílica

Uno de los momentos centrales de la jornada será la celebración de la Misa Coral San Pío X, prevista para las 20.00 horas en el Santuario de Nuestra Señora del Valle y Catedral Basílica. La ceremonia litúrgica será interpretada por el Coro Polifónico de la Catedral y estará presidida por el Obispo de Catamarca, Mons. Luis Urbanc. Además, contará con la concelebración de obispos y sacerdotes.

La celebración forma parte de las actividades organizadas en honor al Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú y se presenta como un espacio de encuentro espiritual y comunitario para los fieles catamarqueños. Previamente, a las 19.00 horas, se llevará adelante la Adoración Eucarística y el cierre de la Novena, dando continuidad a las actividades religiosas vinculadas a esta conmemoración.

Desde la organización se invitó a la comunidad a participar de manera jubilosa de las celebraciones en honor al Beato Mamerto Esquiú, definido como "hijo dilecto de Nuestra Madre del Valle".

Transmisión por redes sociales

La ceremonia litúrgica será transmitida en vivo a través de las redes sociales de la Catedral y del Obispado, permitiendo que fieles y personas interesadas puedan seguir las actividades desde distintos puntos.

Las transmisiones podrán seguirse mediante las siguientes plataformas:

La difusión digital forma parte de las acciones previstas para ampliar la participación de la comunidad en las actividades del Bicentenario.

Acto académico y cultural

La agenda continuará a las 21.00 horas con un acto académico y cultural que tendrá lugar en el Cine Teatro Catamarca y que estará íntegramente dedicado a la figura del Beato Mamerto Esquiú.

Durante la actividad se desarrollará la conferencia titulada "Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad", que estará a cargo de Fray Pablo Reartes, sacerdote catamarqueño perteneciente a la comunidad franciscana y actualmente residente en Santa Fe. La exposición abordará distintos aspectos vinculados a la figura de Esquiú y su legado, en el marco de las actividades conmemorativas por el Bicentenario de su nacimiento.

Asimismo, durante el acto se realizará la presentación de la reedición del libro "Esquiú, apóstol y ciudadano", obra del Lic. Armando Raúl Bazán. La reedición de la publicación se incorpora a las actividades culturales organizadas para profundizar el conocimiento y la difusión de la vida y trayectoria del Beato Esquiú.

Música y danza para cerrar el homenaje

Como cierre de la propuesta académica y cultural, se concretará un homenaje artístico que incluirá música y danza. La actividad final buscará completar la jornada con expresiones culturales dedicadas a la figura del Beato Mamerto Esquiú, integrando distintas manifestaciones artísticas dentro de las celebraciones del Bicentenario.

La programación prevista para este domingo reunirá así momentos de espiritualidad, reflexión y cultura en distintos espacios de la ciudad, consolidando una jornada central dentro de las actividades organizadas para homenajear al Beato Mamerto Esquiú en el Bicentenario de su nacimiento.