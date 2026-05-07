Se realizó el Examen Único de Residencias tras la descentralización del sistema nacional

El Ministerio de Salud de la provincia, a través de la Dirección de Talento Humano e Investigación, realizó el Examen Único de Residencias en la Maternidad Provincial "25 de Mayo", en una jornada que reunió a profesionales de medicina y de la RISAM que buscan acceder al sistema de residencias.

En total, se presentaron 43 personas para rendir la evaluación, en el marco de un proceso que este año adquirió una particular relevancia debido a la decisión de la provincia de organizar su propio sistema de examen, descentralizándose del esquema nacional.

La instancia de evaluación se desarrolló en la Maternidad Provincial "25 de Mayo", donde los postulantes participaron de una prueba destinada a medir conocimientos y competencias académicas vinculadas al ejercicio profesional y al ingreso a las residencias. La jornada fue coordinada por la Dirección de Talento Humano e Investigación, organismo dependiente del Ministerio de Salud provincial que tuvo a su cargo la organización integral del examen.

Catamarca implementó un Sistema Único Provincial

Uno de los aspectos centrales de esta edición del Examen Único de Residencias fue la decisión del Gobierno provincial de avanzar con un sistema propio de evaluación, luego de la notificación sobre la desfinanciación de las residencias por parte de Nación.

En ese contexto, la directora de Talento Humano e Investigación, Adriana Gutiérrez, explicó que la provincia resolvió gestionar un Sistema Único Provincial, garantizando la continuidad de las residencias médicas mediante una organización local del proceso evaluativo.

Según indicó la funcionaria, la medida fue adoptada a partir del escenario planteado tras la comunicación vinculada a la desfinanciación nacional de las residencias. Frente a ello, la provincia avanzó en la planificación y ejecución de un esquema propio para sostener el desarrollo de estas instancias de formación profesional.

Gutiérrez señaló que:

La provincia organizó su propio examen de residencias médicas.

La decisión se tomó tras la notificación de la desfinanciación de residencias por parte de Nación.

Se implementó un Sistema Único Provincial.

El examen mantiene los mismos estándares del sistema nacional.

La funcionaria remarcó además que el trabajo se continúa desarrollando bajo las mismas modalidades y criterios que venían aplicándose en años anteriores.

"Tiene los mismos estándares de Nación"

Durante la jornada, Adriana Gutiérrez destacó que el examen provincial conserva las características y estándares que históricamente se utilizaron dentro del sistema nacional de residencias. En ese sentido, explicó que el proceso de evaluación mantiene la misma metodología de trabajo implementada durante los últimos años, buscando garantizar continuidad académica y criterios uniformes para los postulantes.

"Este examen tiene los mismos estándares de Nación, ya que continuamos trabajando de la misma manera que lo veníamos haciendo estos últimos años", expresó la directora de Talento Humano e Investigación.

La referencia a los estándares nacionales apuntó a remarcar que, pese a la descentralización administrativa del sistema, la evaluación conserva los criterios académicos y de exigencia aplicados previamente.

Participación de profesionales de medicina y RISAM

La convocatoria reunió a profesionales pertenecientes a distintas disciplinas. Del total de postulantes, participaron tanto profesionales médicos como integrantes de la RISAM.

De acuerdo con lo expresado por Adriana Gutiérrez, la evaluación parte de un examen de conocimientos en medicina y luego contempla el resto de las disciplinas incluidas en el sistema de residencias. "Es un examen de conocimiento en medicina y a partir de ahí están cada una de las otras disciplinas; hoy, también están rindiendo profesionales de la RISAM", indicó la funcionaria durante la jornada.