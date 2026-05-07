Catamarca fortalece redes de contención para infancias y adolescencias

El Ministerio de Salud de la provincia, junto al Forum Infancias Catamarca, llevó adelante el conversatorio denominado "Cuando las paredes hablan ¿quienes escuchan?", una actividad desarrollada en el Complejo Cultural Urbano Girardi y organizada en el marco del Día Nacional de las Infancias y Adolescencias Libres de Etiquetas.

La propuesta fue impulsada por la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos y se constituyó como un espacio de escucha, intercambio y reflexión orientado a fortalecer las redes de cuidado y contención destinadas a las adolescencias actuales.

La jornada se desarrolló en continuidad con el Foro "Las violencias: fragmentación del lazo social en el ámbito escolar", instancia previa que abordó distintas problemáticas vinculadas a los vínculos sociales, las dinámicas escolares y las situaciones que atraviesan niños, niñas y adolescentes en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

En este contexto, el conversatorio buscó abrir nuevas instancias de diálogo para pensar estrategias que permitan acompañar las realidades actuales de las infancias y adolescencias, especialmente frente a situaciones que, según se indicó, se han producido recientemente en distintos puntos del país.

La construcción de redes de cuidado y contención

Desde la organización se remarcó que la iniciativa nace con el objetivo de generar espacios donde la escucha tenga un rol central. La propuesta apunta a construir posibles redes de cuidados y contención para las adolescencias actuales mediante el intercambio entre diferentes actores institucionales y comunitarios.

El encuentro planteó además la necesidad de pensar, organizar y proyectar acciones concretas destinadas a garantizar los derechos de las infancias y adolescencias, promoviendo abordajes integrales frente a problemáticas sociales y situaciones complejas que afectan a este sector de la población.

Entre los ejes que atravesaron la actividad se destacó la importancia de:

Abrir espacios de escucha e intercambio.

Fortalecer redes de cuidados y contención.

Garantizar derechos de infancias y adolescencias.

Promover acciones conjuntas entre instituciones y comunidad.

Reflexionar sobre situaciones recientes ocurridas en el país.

La actividad convocó a representantes de distintos sectores y propició un espacio interdisciplinario donde se compartieron miradas y experiencias vinculadas al acompañamiento de niños, niñas y adolescentes.

Disertaciones y participación institucional

Durante la jornada tomaron la palabra distintos profesionales y referentes vinculados a la temática. Entre los expositores estuvieron el juez Penal Juvenil Fabricio Gershani, la licenciada Noelia Barros, la profesora Tania Córdoba y la doctora Belén Verón.

Las intervenciones formaron parte de un espacio de análisis y reflexión que reunió a instituciones gubernamentales y no gubernamentales, además de público en general que participó de la actividad realizada en el Complejo Cultural Urbano Girardi. La presencia de actores provenientes de distintos ámbitos permitió consolidar un espacio amplio de intercambio orientado a abordar las problemáticas de las adolescencias desde múltiples perspectivas y experiencias institucionales.

Entre los participantes estuvieron:

Instituciones gubernamentales.

Organizaciones no gubernamentales.

Profesionales vinculados a salud, educación y justicia.

Público en general.

La convocatoria reflejó el interés en fortalecer mecanismos de acompañamiento y cuidado para niños, niñas y adolescentes a través de acciones articuladas entre distintos sectores.

El sentido del Día Nacional de las Infancias y Adolescencias Libres de Etiquetas

La actividad se desarrolló en el marco del Día Nacional de las Infancias y Adolescencias Libres de Etiquetas, una fecha impulsada por la Asociación Civil Forum Infancias. La conmemoración tiene como objetivo visibilizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a no ser patologizados ni rotulados de manera prematura. La propuesta promueve una mirada empática e integral sobre los contextos socio-familiares de las infancias y adolescencias, evitando prácticas de etiquetado que puedan limitar su desarrollo.

En ese sentido, desde la organización se impulsa una perspectiva centrada en el reconocimiento de las realidades sociales, familiares y emocionales que atraviesan niños y adolescentes, priorizando abordajes integrales y respetuosos de sus derechos.