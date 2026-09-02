Bomberos Voluntarios de F.M.E tienen sus dos unidades fuera de servicio: cómo ayudar

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Fray Mamerto Esquiú atraviesa una situación preocupante que afecta directamente su capacidad para responder ante emergencias. Actualmente, las dos unidades con las que cuenta la institución se encuentran fuera de servicio debido a desperfectos mecánicos, una situación que genera serias dificultades para el desarrollo de las tareas habituales de prevención y asistencia a la comunidad.

La falta de recursos suficientes constituye uno de los principales obstáculos para avanzar con las reparaciones necesarias y devolver los vehículos a la actividad. Mientras las unidades permanecen fuera de funcionamiento, el cuartel enfrenta una limitación concreta en su capacidad operativa frente a situaciones que requieren una respuesta inmediata.

Desde la institución señalaron la necesidad de recuperar cuanto antes los vehículos, considerados fundamentales para poder desarrollar las tareas que llevan adelante en el departamento. La situación afecta la posibilidad de intervenir ante incendios, accidentes y otras emergencias que puedan registrarse.

Fuera de servicio

El problema central que atraviesa actualmente el cuartel está relacionado con el estado mecánico de sus vehículos. Las dos unidades disponibles se encuentran fuera de servicio, lo que deja a la institución en una situación especialmente compleja desde el punto de vista operativo.

Los desperfectos mecánicos requieren reparaciones para que los vehículos puedan volver a estar disponibles. Sin embargo, la falta de fondos suficientes impide, por el momento, afrontar los gastos necesarios para concretar esos trabajos.

La recuperación de las unidades aparece como una necesidad urgente para la institución, ya que los vehículos constituyen una herramienta fundamental para el traslado y la intervención de los efectivos ante diferentes tipos de situaciones.

Una capacidad de respuesta limitada

La falta de unidades en condiciones de funcionamiento limita directamente la posibilidad de respuesta del cuartel ante situaciones de emergencia que puedan producirse en el departamento. Los Bomberos Voluntarios cumplen tareas vinculadas con la prevención y la asistencia a la comunidad, por lo que contar con vehículos en condiciones resulta fundamental para poder desarrollar esas funciones.

La situación genera preocupación debido a que las emergencias pueden incluir distintos escenarios, entre ellos incendios, accidentes y otras situaciones que requieran la intervención de los efectivos.

Desde la institución se encuentran ante la necesidad de recuperar sus unidades lo antes posible. La falta de recursos representa, en este contexto, un serio obstáculo para garantizar una respuesta adecuada frente a cualquier emergencia.

La falta de recursos

Los desperfectos mecánicos obligaron a sacar de servicio las dos unidades. Para revertir esta situación, resulta necesario realizar las reparaciones correspondientes, aunque la institución no cuenta con los fondos suficientes para afrontar esos gastos.

Esta falta de recursos mantiene paralizados los vehículos y prolonga una situación que impacta directamente en el funcionamiento del cuartel.

La recuperación de las unidades es considerada fundamental para restablecer plenamente la capacidad de prevención y asistencia. Por esa razón, desde la institución se busca reunir los recursos necesarios para poder concretar las reparaciones y poner nuevamente los vehículos en funcionamiento.

El pedido de ayuda

Ante este escenario, la institución convocó a la comunidad a brindar su colaboración. El objetivo es obtener el acompañamiento necesario para poder afrontar los gastos que demandan las reparaciones de las unidades.

La situación vuelve a poner en evidencia la importancia de la colaboración comunitaria con los cuerpos de bomberos voluntarios, que cumplen una tarea fundamental y que, en muchas ocasiones, deben hacer frente a importantes gastos para garantizar el mantenimiento de sus equipos y vehículos.

Quienes deseen colaborar con los Bomberos Voluntarios de Fray Mamerto Esquiú pueden hacerlo de las siguientes maneras:

Acercándose al cuartel ubicado en Campanas del Rosario.

Comunicándose al teléfono 3834-379257.

La convocatoria busca sumar el acompañamiento necesario para enfrentar los gastos de reparación y recuperar cuanto antes las unidades.