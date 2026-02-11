Bomberos Voluntarios de Valle Viejo convocan a nuevos aspirantes en Catamarca

Los Bomberos Voluntarios de Valle Viejo lanzaron una convocatoria abierta para aspirantes que deseen incorporarse a la institución y formarse en tareas de emergencia en Catamarca.

La actividad comenzará con una charla introductoria prevista para el sábado 14 de marzo, a las 19 horas, en la sede ubicada en Arturo Carrizo 780, en Villa Dolores.

Desde la organización informaron que los requisitos para participar son ser mayor de 17 años y presentar fotocopia del DNI.

Quienes se sumen recibirán capacitación en distintas áreas operativas, entre ellas estructuras colapsadas, incendio forestal, rescate vehicular, incendio estructural, rescate en altura, primeros auxilios, manejo de materiales peligrosos y reanimación cardiopulmonar (RCP).

Para consultas, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 3834-607676. La institución también mantiene presencia en redes sociales como "Bomberos Voluntarios - Valle Viejo" y en Instagram como @bomberos.valleviejo.