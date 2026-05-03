Brote de hantavirus en un crucero de Ushuaia deja tres fallecidos

La comunidad internacional se encuentra en estado de alerta tras la confirmación de un grave suceso de salud pública ocurrido en aguas del océano Atlántico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó oficialmente este domingo sobre un brote de hantavirus detectado en un barco de crucero que inició su itinerario en el extremo sur del continente americano. La embarcación, que había zarpado desde la ciudad de Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, tenía como destino final Cabo Verde, el Estado isleño ubicado frente a las costas del oeste africano.

Lo que comenzó como una travesía turística transatlántica se transformó en una crisis epidemiológica que ya ha cobrado vidas humanas. El hantavirus es una enfermedad de origen zoonótico que, según los registros médicos, se transmite fundamentalmente a través de los roedores. La aparición de este virus en un entorno confinado como lo es un barco de crucero representa un desafío mayúsculo para las autoridades sanitarias, quienes deben trabajar a contrarreloj para contener la propagación y asistir a los damnificados en medio del océano.

El balance de víctimas

El reporte oficial brindado por la organización a la agencia AFP es contundente respecto a la peligrosidad del foco infeccioso detectado. Hasta el momento, el organismo internacional ha confirmado que se han registrado tres muertos relacionados con este posible foco de infección. La letalidad del brote ha encendido las alarmas, considerando la rapidez con la que se han manifestado los desenlaces fatales entre los pasajeros o tripulantes afectados.

En cuanto al detalle técnico de los afectados, la OMS ha precisado los siguientes puntos:

Se ha confirmado oficialmente un caso de infección por hantavirus mediante pruebas de laboratorio.

Existen, adicionalmente, otros cinco casos sospechosos que están bajo estricta vigilancia médica.

Del total de las seis personas que se han visto afectadas por la sintomatología, tres han fallecido.

Una de las personas infectadas se encuentra actualmente internada en cuidados intensivos en Sudáfrica, recibiendo asistencia especializada dada la gravedad de su cuadro clínico.

La situación del paciente trasladado a Sudáfrica marca un punto crítico en la logística de la emergencia, ya que evidencia la necesidad de evacuar a los pacientes hacia centros de alta complejidad que cuenten con la infraestructura necesaria para tratar las complicaciones respiratorias o hemodinámicas propias del hantavirus.