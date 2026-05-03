Catamarca alcanzó un 60% de ocupación hotelera impulsada por eventos deportivos

El primer fin de semana largo de mayo dejó cifras contundentes para el sector turístico de Catamarca, con un desempeño destacado especialmente en la capital provincial. La realización de eventos deportivos de carácter nacional se consolidó como el principal motor de atracción de visitantes, configurando un escenario de fuerte dinamismo económico y alta ocupación en alojamientos.

De acuerdo con los datos relevados por la Dirección de Calidad Turística del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, la provincia registró un 60% de ocupación hotelera promedio, con un comportamiento particularmente positivo en el Oeste y el Valle Central. Sin embargo, fue la capital provincial la que superó estos indicadores, alcanzando un 70% de ocupación, posicionándose como el epicentro de la actividad turística durante esos días.

Eventos deportivos como eje de convocatoria

El calendario de actividades tuvo como protagonista al Torneo Nacional de Fútbol de la Abogacía, desarrollado entre el 1 y el 3 en la capital provincial. Este evento convocó a unas 3.000 personas provenientes de todo el país, entre profesionales y acompañantes, quienes participaron durante tres jornadas de competencia deportiva y espacios de camaradería.

Tinogasta a pleno

La magnitud del torneo no solo se reflejó en la cantidad de asistentes, sino también en su capacidad para movilizar el sector turístico en múltiples niveles. La llegada masiva de visitantes impulsó la demanda de servicios de alojamiento, gastronomía y transporte, generando un efecto multiplicador en la economía local.

Regional hockey FME

En paralelo, el municipio de Fray Mamerto Esquiú también fue escenario de actividad deportiva relevante, al albergar una fecha del ranking nacional de clubes de la Confederación Argentina de Hockey. Este evento reunió a 190 jugadoras de siete equipos femeninos de la región, contribuyendo a extender el movimiento turístico más allá de la capital y consolidando un impacto territorial más amplio.

Impacto económico

El flujo turístico registrado durante el fin de semana largo se tradujo en cifras concretas que reflejan la magnitud del movimiento:

9.175 turistas visitaron la provincia.

visitaron la provincia. Estadía promedio de 3 noches por visitante.

por visitante. Impacto económico total de $1.930 millones, distribuido en toda la cadena de valor del turismo.

Estos datos evidencian no solo el volumen de visitantes, sino también su capacidad de consumo y el tiempo de permanencia, factores clave para el fortalecimiento del sector. La distribución del gasto abarcó desde alojamientos hasta servicios gastronómicos, transporte y actividades recreativas, generando beneficios en distintos rubros vinculados al turismo.

Una estrategia basada en eventos

La secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, subrayó la relevancia de este fin de semana dentro del calendario anual presentado a principios de marzo. Según explicó, se trataba de una de las fechas más importantes en términos de previsión y organización de eventos.

"Este era uno de los fines de semana más importantes que teníamos según el calendario de eventos que presentamos a principios de marzo. Fue un fin de semana muy importante en lo turístico, lo que demuestra que los eventos corporativos y deportivos generan un impacto en el turismo y directamente en la economía provincial", afirmó.

Quarín también destacó el comportamiento de los visitantes, señalando que el movimiento no se concentró exclusivamente en la capital. "La ocupación fue muy buena en el Valle Central, la gente que vino al torneo de los abogados no solo se hospedó en la ciudad Capital, también eligió municipios cercanos y aprovecharon incluso días previos y otros posteriores para quedarse y recorrer la provincia", agregó.

Distribución territorial

Uno de los aspectos más relevantes del balance fue la descentralización del alojamiento, con visitantes que optaron por hospedarse en municipios cercanos a la capital. Esta dinámica permitió que el impacto económico se distribuyera de manera más equitativa, beneficiando a distintas localidades del Valle Central.

Asimismo, el hecho de que muchos turistas extendieran su estadía más allá de las fechas estrictas de los eventos contribuyó a ampliar el alcance temporal del movimiento turístico, generando actividad antes y después del fin de semana largo.