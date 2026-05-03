El Paso Internacional de San Francisco modifica sus horarios desde este lunes

El Paso Internacional de San Francisco comenzará a operar con nuevos horarios de funcionamiento a partir de este lunes, según informó Vialidad Nacional. La medida introduce modificaciones concretas en los tiempos habilitados para la circulación vehicular entre Argentina y Chile, con el objetivo de ordenar el flujo en uno de los corredores internacionales de la región.

De acuerdo con lo establecido, los cambios alcanzan tanto al puesto de control argentino como al chileno, definiendo no solo las franjas horarias de apertura y cierre, sino también los límites para el paso de los últimos vehículos en cada sentido.

Horarios en el puesto de control argentino

En el sector correspondiente a Argentina, el control ubicado en La Gruta funcionará dentro de una franja horaria específica que los usuarios deberán considerar al momento de planificar su cruce.

Los detalles técnicos del nuevo esquema son los siguientes:

Horario general de funcionamiento: de 9:00 a 18:00 horas.

de 9:00 a 18:00 horas. Último paso de vehículos con destino a Chile: hasta las 16:30 horas.

Este esquema implica que, si bien el puesto permanecerá abierto hasta las 18:00, el tránsito hacia territorio chileno tendrá un límite anticipado, lo que obliga a los viajeros a prever su llegada con la debida antelación.

Funcionamiento del control en Chile

En paralelo, el puesto de control ubicado en Maricunga, del lado chileno, también adoptará el mismo rango horario general de funcionamiento, manteniendo una coordinación operativa con el sector argentino. En este caso, las condiciones establecidas son:

Horario general de funcionamiento: de 9:00 a 18:00 horas.

de 9:00 a 18:00 horas. Límite para la salida de vehículos hacia Argentina: hasta las 15:30 horas.

La diferencia en el horario límite respecto del puesto argentino establece una ventana más acotada para quienes se dirigen hacia territorio argentino, lo que refuerza la necesidad de organización previa por parte de los usuarios.

Recomendaciones para los usuarios

Ante la implementación de estos nuevos horarios, las autoridades realizaron una recomendación explícita a quienes utilicen el Paso Internacional de San Francisco. El eje principal está puesto en la planificación anticipada de los viajes, como herramienta clave para evitar inconvenientes durante el cruce.

En ese sentido, se enfatizó la importancia de considerar los horarios de cierre para el paso de vehículos en cada dirección, ajustar los tiempos de salida para llegar dentro de las franjas habilitadas y tener en cuenta que los límites para cruzar son anteriores al horario de cierre general.

Estas indicaciones buscan garantizar una circulación ordenada entre ambos países, evitando situaciones de congestión o demoras que puedan surgir por desconocimiento de las nuevas disposiciones.

Organización del flujo fronterizo

La modificación horaria responde a la necesidad de establecer un esquema claro y coordinado entre ambos puestos de control, permitiendo una gestión más eficiente del tránsito internacional. La sincronización en el horario general de funcionamiento, junto con la definición de límites específicos para el cruce de vehículos, configura un sistema que apunta a optimizar los tiempos operativos.